Форум "Сообщество" во Владивостоке приглашает участников поиграть в города

МОСКВА, 9 октября 2017 г. /Общественная палата РФ/. 2017. На площадке форума "Сообщество" во Владивостоке 11 октября пройдет обучающая игра"Сообщество", нацеленная на проектирование социальных изменений.

Игра "Сообщество" полноценно имитирует жизненные реалии и те барьеры, с которыми могут столкнуться местные сообщества при разработке и продвижении своих проектов. На площадку приглашаются эксперты - представители СМИ, бизнес-сообществ и госорганов. К каждому нужно найти подход, с каждым поговорить на их языке и убедить в нужности и важности своего проекта.

"Участие в игре меняет мировоззрение участников. - сказала Олеся Шматко, управляющий партнер образовательного центра "Альфавиль". - Они начинают думать в ключе: "что я могу предложить миру", а не "что мир может дать мне".

В игре могут принять участие как уже серьезные НКО, так и те, кто только начинают свою проектную деятельность. Благодаря этой кооперации новичков и опытных участников происходит обмен опытом, с одной стороны, и вливание новых идей, с другой.

"Мы даем хорошим старт новичкам и новые пути роста для продолжающих, - отметила Анна Цепляева, управляющий партнер образовательного центра "Альфавиль". - Те, кто реализует свои проекты давно, идет по наработанной схеме, ничего не меняя, двигаясь проторенным путем, могут не видеть новые возможности. Участие в игре дает им новый импульс к развитию".

Сама форма презентации учебных проектов заставляет участников приложить немало усилий. По словам организаторов игры, они не стоят у проектора, перещелкивая картинки. Все команды говорят на площадке одновременно. К ним подходят эксперты, задают вопросы и ставят оценки. Оценки - это наклейки. Чем больше наклеек соберет команда, тем больший интерес вызвал проект.

Главная цель игры не в том, чтобы получить высокую оценку, а в обратной связи от экспертов, в их советах и пожеланиях, которые затем можно претворить в реальную работу.

Следующий этап работы с проектом на площадке форума "Сообщество" - "Акселерация межсекторного взаимодействия", где участники могут найти партнеров среди власти, бизнеса, общества и СМИ. Тут все по-настоящему: идут встречи с реальными люди, которые принимают реальные решения. Здесь ищут не деньги, а надежных партнеров, чтобы вместе сделать что-то действительно нужное обществу.

Регистрация на форум открыта до 10 октября включительно на официальном сайте "Сообщество" http://форумсообщество.рф.

Справка

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Форум "Сообщество" проходит в восьми федеральных округах РФ ежегодно с 2015 года. В 2017 году окружные форумы "Сообщество" уже прошли в Ярославле (ЦФО), Красноярске (СФО), Казани (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Тюмени (УФО), Ставрополе (СКФО). Ближайшие форумы пройдут во Владивостоке 10-11 октября (ДФО), Санкт-Петербурге 24-25 октября (СЗФО). Итоговый форум "Сообщество", который соберет участников со всей России, пройдет в Москве 2-3 ноября.

Ознакомиться с программой форума возможно на официальном сайте мероприятия http://форумсообщество.рф, а также через специальное мобильное приложение "Сообщество", разработанное для систем iOS и Android, где представлено подробное описание каждой секции и спикеров, принимающих в ней участие. Также данное приложение - это новый инструмент для онлайн-общения участников форума.

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