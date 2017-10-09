Жителям Владивостока расскажут как получить грант президента РФ

МОСКВА, 9 октября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Как получить грант президента РФ на реализацию социального проекта расскажут участникам форума "Сообщество", который состоится 10-11 октября во Владивостоке на базе театрально-концертного комплекса "Андеграунд".

Исполнительный̆ директор Фонда президентских грантов Антон Долгов расскажет о принципах проведения конкурса в 2017 году, поделится рекомендациями по правильному заполнению заявок и осуществит разбор основных ошибок, допущенных заявителями во время первого конкурса.

В 2017 году на грант президента РФ было выделено свыше 6 млрд рублей. По итогам первого конкурса на реализацию 970 проектов выделено финансирование на общую сумму 2,25 млрд. Грантовый фонд второго конкурса составляет более 4,5 млрд рублей. В конкурсе на получение гранта президента РФ подали заявку 9654 проекта из всех 85 регионов страны.

Форум "Сообщество" - известное мероприятие среди представителей некоммерческого сектора и гражданских активистов. Проводится Общественной палатой РФ по 8 федеральным округам с 2015 года. Немаловажное значение имеет тот факт, что в итоговом форуме, который традиционно проходит в Москве, принимает участие президент РФ.

Во время проведения окружных форумов собираются тезисы, которые предоставляются президенту РФ в конце года в формате доклада о состоянии гражданского общества.

Подать заявку на участие в форуме, ознакомиться с программой мероприятия и спикерами, участвующими в каждом мероприятии возможно на сайте форумсообщество.рф и через мобильное приложение "Сообщество". До начала мероприятия осталось менее чем 24 часа.