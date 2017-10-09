Fitch подтвердил высокую кредитоспособность Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне "BBB-" с прогнозом "Стабильный". Оценка свидетельствует об устойчивости бюджетных показателей региона и его высокой кредитоспособности в среднесрочной перспективе, отмечают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

Рейтинг "ВВВ-" отражает низкий уровень долга и хороший текущий баланс области, а также учитывает ее промышленную экономику, говорится в пресс-релизе агентства. По прогнозам Fitch, бюджетные показатели в ближайшие три года останутся на хорошем уровне. "Ранее этому способствовали рост налоговых доходов и контроль регионального правительства за расходами", - добавляют в управлении.

Благоприятное влияние на сталелитейную и машиностроительную отрасли оказывает восстановление российской экономики. "Челябинская область имеет хорошо развитую промышленную экономику с акцентом на черную металлургию и машиностроение, благодаря которой индикаторы благосостояния региона близки к средним значениям по стране", - говорится в отчете.

"Присвоенный рейтинг международного агентства, - своего рода кредитная история, оценка платежеспособности региона по привлеченным заимствованиям, - отметил министр финансов региона Андрей Пшеницын. - Он необходим для доступа к заемным ресурсам".

Также рейтинг необходим для выпуска облигаций. "Мы готовились и продолжаем готовиться к размещению облигаций, но пока не использовали этот инструмент, - добавил министр. - До сих пор кредиты были более гибким и выгодным ресурсом. В этом году мы отказались и от них, полностью погасив накопившуюся перед банками задолженность".

Рейтинг региона и прогноз по нему находится на одном уровне с рейтингами страны и не может быть выше них. Это значит, что в дальнейшем, при пересмотре суверенных оценок в лучшую сторону, рейтинг кредитоспособности региона также повысится, говорится в отчете Fitch.

Челябинская область получает оценку кредитоспособности с 2009 года. Сначала рейтинг присваивался агентством Standard & Poor’s, а с 2012 года - Fitch Ratings. "На протяжении последних четырех лет рейтинг стабилен, что говорит о неизменном базовом сценарии Fitch относительно приемлемых бюджетных показателей региона и сильных ключевых показателей кредитоспособности в среднесрочной перспективе", - сказано в сообщении управления.