УрГПУ и международная школа "Глобал Сити" заключили соглашение о сотрудничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. Ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова и директор международной школы "Глобал Сити" (Индия) Венкат Суреш Лолла накануне заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УрГПУ.

Директор пригласил профильных специалистов вуза в международную школу для обмена опытом и проведения научно-методической работы с индийскими учителями по методике преподавания английского языка. Работа в этом направлении была начата уже в марте с поездки заведующей кафедрой английской филологии и сопоставительного языкознания УрГПУ Дарьи Старковой в Бангалор.

Венкат Суреш Лолла также пригласил лучших студентов, будущих учителей английского языка, на практику в школу "Глобал Сити".

"Подобные формы кооперации могут служить установлению дружеских отношений между народами и помогут лучше понять другую страну, ее культуру и своеобразие", - отметил директор школы. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с другими учебными подразделениями УрГПУ, например, институтом музыкального и художественного образования.

"Алевтина Симонова поддержала предложения директора, отметив позитивный опыт сотрудничества по схожим направлениям с другими странами, в частности с Китаем, Германией, Польшей", - рассказали в УрГПУ.

УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.