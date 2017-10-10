УрГПУ и международная школа "Глобал Сити" заключили соглашение о сотрудничестве

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
Замгенпрокурора поручил проверить жалобы дольщиков ЕкатеринбургаНовости Урала 10 октября, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. Ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова и директор международной школы "Глобал Сити" (Индия) Венкат Суреш Лолла накануне заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УрГПУ.
Директор пригласил профильных специалистов вуза в международную школу для обмена опытом и проведения научно-методической работы с индийскими учителями по методике преподавания английского языка. Работа в этом направлении была начата уже в марте с поездки заведующей кафедрой английской филологии и сопоставительного языкознания УрГПУ Дарьи Старковой в Бангалор.
Венкат Суреш Лолла также пригласил лучших студентов, будущих учителей английского языка, на практику в школу "Глобал Сити".
"Подобные формы кооперации могут служить установлению дружеских отношений между народами и помогут лучше понять другую страну, ее культуру и своеобразие", - отметил директор школы. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с другими учебными подразделениями УрГПУ, например, институтом музыкального и художественного образования.
"Алевтина Симонова поддержала предложения директора, отметив позитивный опыт сотрудничества по схожим направлениям с другими странами, в частности с Китаем, Германией, Польшей", - рассказали в УрГПУ.
УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.