Правительство Челябинской области и китайская корпорация CAMC создали рабочую группу

ЧЕЛЯБИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области и китайская корпорация инжиниринга CAMC (China CAMC Engeneering Co., Ltd.) договорились о создании рабочей группы для реализации проектов на Южном Урале. Об этом сообщают в управлении пресс-службы правительства Челябинской области по итогам переговоров губернатора Бориса Дубровского и председателя совета директоров корпорации Ло Янь на III российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса.

В частности, отмечают в управлении, сформированная по итогам переговоров рабочая группа изучит возможности китайской стороны выступить в качестве партнера Челябинскому тракторному заводу. Одним из направлений развития сотрудничества может стать развитие индустриального парка на высвобожденных площадях ЧТЗ, сообщают в управлении. Отдельно будут рассмотрены возможности кластера сельскохозяйственного машиностроения, сформированного в Челябинской области. Наиболее быстрым по срокам реализации проектом может стать строительство цементного завода в Бакале - городе, который в текущем году получил статус территории опережающего социально-экономического сотрудничества (ТОСЭР).

Борис Дубровский пригласил китайскую сторону также рассмотреть возможность разработки месторождений глины и известняка. "У нас есть проекты, которые требуют глубинной проработки, и мы готовы эти переговоры вести. И есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро. Мы приглашаем корпорацию CAMC к сотрудничеству", - заявил Дубровский.

По мнению главы региона, есть перспективы сотрудничества в строительстве инфраструктурных объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, в проекте высокоскоростной магистрали "Челябинск-Екатеринбург", а также ликвидации накопленного экологического ущерба: технологических отходов, шлаковых отвалов, вскрышных пород.

"Нас вдохновляет ваш деловой стиль работы", - отметила Ло Янь в завершение переговоров.

ОАО "Китайская корпорация инжиниринга CAMC" (China CAMC Engineering Co., Ltd.) входит в группу компаний China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH, Китайская национальная машиностроительная корпорация). Была основана в мае 2001, а с июня 2006 акции САМС котируются на фондовой бирже г. Шеньчжень. Сфера деятельности САМС охватывает страны и регионы Азии, Африки, Америки и Восточной Европы. Корпорация накопила опыт управления международными проектами генподряда и специального проектирования, строительства, производства.

III Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит в китайском городе Гуанчжоу в рамках XIV китайской международной выставки средних и малых предприятий (10-14 октября).