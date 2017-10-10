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Четыре разработки УрГАУ получили медали выставки "Золотая осень"

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10 октября, 10:39 UTC+3

Минсельхоз РФ высоко оценил научно-практические рекомендации по развитию фермерских хозяйств, качеству молочной продукции, селекции огурца, а также учебное пособие "Технология сыров"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. Четыре разработки ученых Уральского аграрного госуниверситета (УрГАУ) в области зоотехнии, переработки продуктов питания, агрономии и отраслевой экономики получили высокую оценку представителей Минсельхоза России на выставке "Золотая осень" - главном отраслевом форуме страны. Об этом сообщили накануне в вузе. 

"Жюри высоко оценило научно-исследовательскую деятельность вуза. УрГАУ наградили четырьмя медалями за научно-практические рекомендации по развитию фермерских хозяйств, методов повышения качества молочной продукции, селекции огурца. Серебряную медаль ученые вуза получили за разработку учебного пособия "Технология сыров". Это, безусловно, хороший стимул для развития научной деятельности" - рассказал начальник управления по научно-исследовательской деятельности УрГАУ Борис Воронин.

Главным деловым мероприятием выставки "Золотая осень" для представителей УрГАУ стал круглый стол, посвященный стратегии развития аграрного образования в России.

"В связи с новой стратегией развития аграрного образования есть перспектива изменения системы финансирования отраслевых вузов и повышения роли научных разработок. Актуальность приобретает взаимосвязь науки, образования и производства. Относительно нашего вуза могу сказать, что ведущими направлениями для научно-исследовательской деятельности остаются селекция, генетика и биотехнологии. И сегодня вуз усиливает работу по грантовым программам и международному сотрудничеству в части совместных проектов и обмена опытом", - рассказала проректор по учебной работе УрГАУ Ольга Лоретц.

Справка

Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт. В 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, более 200 доцентами и кандидатами наук.

Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.

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