Общественная палата РФ помогла разобраться с проблемами жителей Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября 2017 г. /Общественная палата/. Каждый день, отправляя своих детей в школу, жители домов на улице Калинина во Владивостоке испытывают стресс, переживая за жизнь и здоровье своих детей: чтобы добраться до учебного заведения, школьникам приходится идти прямо по проезжей части, тротуаров тут нет. Более того, по пути в школу детям нужно трижды пересечь проезжую часть, а пешеходные переходы, как и какие-либо знаки, здесь тоже не предусмотрены.

Отчаявшись добиться от властей каких-то действий, жители дома обратились в Общественную палату России. "Наша переписка с властями длится уже два года. Бездушные "слуги народа" неоднократно отвечали нам, что построить тротуар "дорого и тяжело" и предлагали нам и нашим детям двигаться по проезжей части - навстречу движению транспортных средств", - пожаловались в своем письме заявители.

Чтобы разобраться в этой ситуации, своими глазами оценить тяжесть положения и встретиться с жителями, на место выехала первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Помимо отсутствия тротуара и пешеходных переходов, дорога пугала ничем не прикрытым ливнестоком с одной стороны и глубокой канавой - с другой. По словам жителей, в зимнее время здесь нередки случаи, когда и пешеходы, и машины проваливаются в эти углубления, не замечая их под снегом.

"Действительно, участок дороги очень опасный и не соответствует нормам безопасности, что уже подтвердило и МВД, которое выдало предписание по обустройству тротуара. Абсолютно непонятно то упорство органов власти, с которым они отказываются вести диалог с жителями", - сказала член ОП РФ.

Но ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки - на встречу приехал заместитель начальника управления по дорогам города Владивостока Юрий Турнов, который заверил, что строительство тротуара предусмотрено планом работ на 2018 год.

В администрации Владивостока, куда Светлана Разворотнева поехала сразу после встречи с жителями, подтвердили эту информацию, пообещав, что и строительство тротуара, и перепланировка ливнестока состоятся в следующем году.

"Удивительно, почему эту информацию нельзя было донести до обеспокоенных заявителей раньше. В любом случае, мы будем держать эту ситуацию под контролем и приедем сюда в следующем году, чтобы проверить, исполнили ли власти свое обещание", - заверила она.

В этот же день общественница отправилась на остров Русский, чтобы встретиться с жителями многоквартирного дома на улице Подножье, которые пожаловались в Общественную палату РФ на отказ проводить капитальный ремонт.

Жалобы заявителей оказались более, чем оправданными. Дом, построенный в далеком 1911 году, больше напоминал барак и представлял из себя жуткую картину: обшарпанные стены, куски отваливающейся штукатурки на потолке, протекающая крыша, слабое отопление, а водопровод и канализация в доме и вовсе отсутствуют. За водой жители ходят на улицу, к колонке.

"Недавно мы провели водопровод сами, за свои деньги, но как раз сегодня Приморский водоканал его отключил. Без предупреждения, без всего, просто приехали и молча вырубили нам вентель, - рассказала жительница.

По ее словам, вопрос с ремонтом жители дома пытаются решить с 2014 года. "Ремонт не производился здесь 30 лет, а может быть и больше. Куда мы только не обращались. Начальник управляющий компании, Александр Белоус, на наши заявления не реагировал, администрация города говорила о невозможности произвести ремонт из-за больших финансовых затрат. Прокурор края, министры, губернаторы - все давали нам сплошные отписки", - продолжила жительница.

На встрече присутствовала и другая сторона конфликта - руководитель управляющей компании Александр Белоус. "Дом нам передали военные, в просто ужасающем состоянии - в нем не только водопровода не было, но и отопление было печное, мы котел потом установили. Военные восстановить жилищный фонд отказались, никаких денег на это тоже не дали, и нам пришлось принять дом в таком состоянии. С другой стороны, жильцы тоже хороши: у нас долг за коммунальные услуги составляет уже больше половины миллиона рублей", - сказал он.

В ходе встречи жители дома разругались друг с другом - видно, что соседи живут в конфликте уже давно, и им сложно решить сообща эту общую проблему с ремонтом. Жители наперебой жаловались на своих же соседей - кто-то даже рассказал, что один из собственников жилья выращивает свиней в своей квартире, из которой невыносимо пахнет навозом.

Тем не менее, по итогам встречи Светлане Разворотневой и жителям удалось прийти к промежуточному решению. "Мы направим от региональной и федеральной общественных палат обращение в Фонд капитального ремонта с требованием внести дом в программу актуализации капитального ремонта - все основания для этого есть", - сказала член ОП РФ, отметив, что собирается завтра же поехать в Фонд и обсудить этот вопрос лично. "Если не получится, будем подавать иск в суд", - добавила она.

Помимо этого Светлана Разворотнева собирается объехать общественные пространства Владивостока, чтобы посмотреть, насколько в городе выполнена программа по формированию комфортной городской среды.

Пресс-служба Общественной палаты РФ

Жукова Елена Андреевна

E.zhukova@oprf.ru