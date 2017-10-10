Топилин: показатели трудоустройства инвалидов можно удвоить

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 октября. Показатель трудоустройства инвалидов в России можно удвоить, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во вторник в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск. Сейчас уровень их трудоустройства в России составляет около 30%, отметил он.

"Максимум 30% трудоспособных инвалидов работают, и мы считаем, что этот показатель можно удвоить в перспективе", - сказал он, добавив, что исследований на тему занятости людей с ограниченными возможностями здоровья недостаточно и необходимо их проводить, а затем разрабатывать дополнительные образовательные программы.



"Таких исследований даже никто не проводил. Нельзя сказать, что инвалиды имеют большие доходы, и это позволяет им жить нормально. <…> Получив результаты исследований, демонстрирующих проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов, можно будет поднимать вопрос на федеральном уровне, предлагая конкретные меры", - констатировал министр.

В программе рабочей поездки Максима Топилина в Ханты-Мансийск - посещение дома-интерната для престарелых и инвалидов, комплексного центра социального обслуживания населения, регионального центра занятости населения. В повестке также запланирована встреча с губернатором Натальей Комаровой, двухчасовое совещание с представителями УрФО по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Вечером министр будет присутствовать на тренировке команды по следж-хоккею в Ледовом Дворца спорта и посетит культурно-туристический комплекс "Самарский останец. Археопарк".