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Топилин: показатели трудоустройства инвалидов можно удвоить

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10 октября, 15:34 UTC+3

Министр труда и социальной защиты РФ находится с рабочей поездкой в Ханты-Мансийске

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 октября. Показатель трудоустройства инвалидов в России можно удвоить, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во вторник в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск. Сейчас уровень их трудоустройства в России составляет около 30%, отметил он.

"Максимум 30% трудоспособных инвалидов работают, и мы считаем, что этот показатель можно удвоить в перспективе", - сказал он, добавив, что исследований на тему занятости людей с ограниченными возможностями здоровья недостаточно и необходимо их проводить, а затем разрабатывать дополнительные образовательные программы. 
 
"Таких исследований даже никто не проводил. Нельзя сказать, что инвалиды имеют большие доходы, и это позволяет им жить нормально. <…> Получив результаты исследований, демонстрирующих проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов, можно будет поднимать вопрос на федеральном уровне, предлагая конкретные меры", - констатировал министр. 

В программе рабочей поездки Максима Топилина в Ханты-Мансийск - посещение дома-интерната для престарелых и инвалидов, комплексного центра социального обслуживания населения, регионального центра занятости населения. В повестке также запланирована встреча с губернатором Натальей Комаровой, двухчасовое совещание с представителями УрФО по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Вечером министр будет присутствовать на тренировке команды по следж-хоккею в Ледовом Дворца спорта и посетит культурно-туристический комплекс "Самарский останец. Археопарк".

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