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Петербургский международный газовый форум завершился Fight Nights Global 75

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10 октября, 15:43 UTC+3

Программа вечера включала девять поединков

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© Пресс-служба Pernod Ricard Rouss

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября 2017 г. /Оргкомитет форума/. В Санкт-Петербурге в рамках официальной культурной программы VII Петербургского международного газового форума состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 75. Программа вечера включала девять увлекательных поединков. Апогеем стал бой за пояс чемпиона. Томаш Дэк из Словакии одержал победу над бойцом из России Никитой Чистяковым. В со-главном бою Михаил Мохнаткин из России выиграл поединок единогласным решением судей над Дэрриком Мэйменом из США.

В преддверии турнира при поддержке Summa Group, отеля "Астория" и Сhivas EXTRA прошел коктейль ИД "Коммерсантъ". Титулованные бармены разработали эксклюзивную коктейльную карту на основе шотландского виски Chivas EXTRA, в том числе коктейль вечера Chivas Fight Nights.

Среди гостей были отмечены представители политической и бизнес элиты, делегаты и участники ПМГФ-2017, актеры театра и кино, а также звезды спорта. На мероприятии присутствовали: Доменико Кришито ("Зенит"), российский футболист Вячеслав Малафеев с супругой, полузащитник "Зенита-2" Константин Зырьянов, олимпийский чемпион Александр Волков, безусловный триумфатор ММА Виталий Минаков, российский автогонщик Виталий Петров, советник губернатора Санкт-Петербурга Андрей Семенов, Мария Юцевич (Breguet), Рустем Ибрагимов (Лукойл Северо-западнефтепродукт), Максим Кайтанов (РЭП Холдинг), Екатерина Богомолова ("Коммерсантъ"), Наталья Ермашова ("Астория"), Камил Гаджиев (Fight Nights Global), Денис Осадчий (ПМГФ) и многие другие.

После завершения Fight Nights Global 75 гости направились на официальное afterparty в любимое место политиков, звезд кино и музыкантов - роскошный и современный отель "Астория" расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, где все смогли насладиться ягодными коктейлями Chivas EXTRA, модными интерьерами и лучшими видами на Исаакиевский собор.

По всем вопросам просьба обращаться:

Анастасия Батина

PR-manager

Т.: +7 916 155 6436

press@fightnights.ru

 

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