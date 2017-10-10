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В Приморье с начала года трудоустроили почти 3 тыс. молодых мам

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10 октября, 18:31 UTC+3

Популярностью пользуются такие специальности, как медицинская сестра, бухгалтер, кадровик, продавец, секретарь, кладовщик

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© пресс-служба администрации Приморского края

Почти 3 тыс. молодых мам трудоустроили в Приморье с начала года. Об этом сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

"Около 6,5 тыс. женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в поисках работы обратились за помощью к специалистам службы занятости Приморья в текущем году. Почти 3 тыс. мам уже трудоустроены", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 30% предложений работодателей – места с применением гибких форм занятости. Такую работу выбрали 600 женщин. Еще почти 700 женщин получили направление на общественные работы, 75 человек открыли свое дело. Более 260 декретниц решили получить новое образование. Всего же с начала года центры занятости выдали безработным женщинам, имеющих несовершеннолетних детей, более 1 тыс. направлений на профобучение.

Популярностью пользуются такие специальности, как медицинская сестра, бухгалтер, кадровик, продавец, секретарь, кладовщик, а также курсы руководителя малого бизнеса и "1С бухгалтерия", торговля, склад".

По мнению вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, в особой поддержке нуждаются женщины, имеющие несовершеннолетних детей.  "Профессиональная подготовка – хороший способ помочь преодолеть трудности, которые испытывает практически каждый человек при возвращении на работу после долгого перерыва. И замечательно, что у молодых мам есть возможность бесплатного обучения", – заявил он.

Возможность бесплатно получить новую специальность, находясь в декретном отпуске, закрепляет майский указ президента 2012 года о демографической политике. За этот период более 1 тыс. декретниц бесплатно повысили квалификацию или получили новую профессию. В регионе также действует госпрограмма "Содействие занятости населения Приморского края". 

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