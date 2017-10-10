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Гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" прокомментировал ввод нового ЦУПа в Москве

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10 октября, 18:56 UTC+3

Центр управления полетами был введен в эксплуатацию 10 октября

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Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" Игорь Моисеенко
Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" Игорь Моисеенко
Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" Игорь Моисеенко
© ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
© ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
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Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" Игорь Моисеенко
© ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
© ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" Игорь Моисеенко прокомментировал ввод в эксплуатацию нового Центра управления полетами (ЦУП) в филиале "МЦ АУВД", состоявшийся 10 октября.

Глава корпорации считает запуск ЦУП знаменательным событием, поскольку проект является результатом "труда очень многих людей". Моисеенко напомнил, что  решение о строительстве нового ЦУП в столичном филиале было принято достаточно давно.

"С того момента технологические процессы при организации воздушного движения, специальное ПО и, вообще, техника ушли очень далеко, требования к управлению воздушным движением и обеспечению безопасности полетов серьезно изменились. В процессе строительства и испытаний были задействованы целые экспертные бригады диспетчерского и инженерно-технического состава. За период реализации этого проекта было сделано 1000 рекомендаций производителю, которые были не только учтены, но и претворены в жизнь. Я считаю, что это была очень серьезная, кропотливая работа всех участников. Начиная от руководителей органов исполнительной власти – Министерства транспорта, Росавиации – и до рядовых наших инженеров и авиадиспетчеров", - заявил Игорь Моисеенко.

"Московский центр является только одной из составляющих частей Единой системы организации воздушного движения в РФ. Ввод в эксплуатацию нового ЦУПа - очередной этап выполнения программы модернизации  ЕС ОрВД.  Данный Центр - номер один в России. И один из основных в рамках Евразийского воздушного пространства. Он обеспечивает высокую пропускную способность воздушного пространства. В течении года в московской зоне аэронавигационное обслуживание получает около 60% общего российского потока воздушных судов. Это порядка 700-800 тысяч полетов в год. В связи с этим нам нужно иметь здесь запас технических возможностей для качественного предоставления АНО и обеспечения безопасности полетов. И теперь мы его имеем", - считает Генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Новый центр управления полетами оснащенный АС ОрВД "Синтез-АР4" (производство "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), пришел на смену работавшей с 1981 года автоматизированной шведской системе УВД "ТЕРКАС". Филиал "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" осуществляет обслуживание воздушного движения (ОВД) над территорией площадью более 730 тысяч квадратных километров, на которой размещено 70 аэродромов.

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