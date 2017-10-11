ГК QBF приняла участие в Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС прошел с 28 по 29 сентября 2017 года в Уфе. Он собрал представителей власти и бизнеса стран БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, а также различных регионов России, государств зарубежья.

В этом году саммит посетили около 3 тыс. делегатов из 47 регионов Российской Федерации и 13 стран мира. В форуме приняла участие операционный директор группы компаний QBF Ольга Бехтерева.

"Прошедший форум дал отличную возможность наладить диалог как с партнерами из стран БРИКС и ШОС, так и с представителями крупнейших отечественных компаний и российских органов власти. Я вижу огромный потенциал развития международного сотрудничества, ориентированного на взаимодействие с нашими быстроразвивающимися партнерами. Саммит стал площадкой, на которой многим сторонам удалось достичь вполне конкретных договоренностей", - отмечает операционный директор QBF Ольга Бехтерева.

Форум открылся пленарным заседанием "Особенности, роль и место малого бизнеса в экономике регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Достижения и проблемы". Модератором встречи стал вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Дмитрий Шаронов. Мероприятие началось с выступления главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова, сделавшего в своем докладе упор на динамичный рост малого бизнеса в возглавляемом им регионе. Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в своем выступлении остановилась на том, что связи между представителями Шанхайской Организации Сотрудничества сейчас только налаживаются и перспективы у данного объединения действительно колоссальные.

В первый день форума также прошел международный трек "Бизнес без границ", посвященный развитию биотехнологий. Далее работу начали несколько секций, в частности, "Безбарьерное сотрудничество на пространстве ШОС и БРИКС", "Цифровая экономика для малого бизнеса: пропасть или взлет?", а также "Развитие экспортной деятельности в современных условиях", в которых приняли участие представители частного и государственного сектора России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Во второй день участники форума сосредоточились на практической деятельности. Их ожидали квест "Навигатор успеха", организованный Торгово-промышленной палатой России, мастер-класс Школы экспорта АО "Российский экспортный центр", а также презентация проектов участников молодежной форсайт-школы "Будущее - это мы".

За два дня работы форума было подписано девять соглашений о сотрудничестве, зарегистрировано свыше двухсот официальных двусторонних встреч. Ключевые выводы и предложения, озвученные в рамках форума, войдут в итоговую резолюцию, которая будет направлена федеральным и региональным органам власти, экспертному и бизнес-сообществу и, по мнению делегатов форума, станет основой для позитивных преобразований в сфере малого бизнеса.