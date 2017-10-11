Ростех приступил к созданию всероссийской базы бактериофагов

Проект по созданию штаммовой коллекции бактериофагов в масштабах страны реализуется в рамках государственной Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Входящая в холдинг "Нацимбио" (ГК Ростех) компания "Микроген" приступила к ее созданию. Всероссийская база штаммовой коллекции бактериофагов для выпуска лекарственных противомикробных препаратов будет использована для борьбы с новыми разновидностями бактерий.

"Мы ведем активную работу с администрациями субъектов России с тем, чтобы выделять из микрофлоры каждого региона актуальный штаммовый состав фагов и формировать коллекцию. На ее основе будем оперативно выпускать лекарственные препараты бактериофаги, способные противостоять актуальному составу бактерий, включая их новые разновидности, устойчивые к традиционным средствам лечения и профилактики", - заявил Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО "Микроген".

В октябре 2017 года правительство утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. В частности, стратегия интегрирует в себя план действий по разработке и внедрению на территории России альтернативных методов, технологий, средств профилактики и лечения заболеваний, включая создание биологических лекарственных препаратов на основе бактериофагов.

По данным Всемирной организации здравоохранения с 2014 года явление антимикробной резистентности стало рассматриваться на глобальном уровне. Лекарственные препараты бактериофаги представляют собой нетоксичные препараты, избирательно поражающие только бактериальные клетки, а не всю микрофлору организма, в отличие от антибиотиков. Сочетаются со всеми видами традиционной антибактериальной терапии и могут применяться даже беременными, кормящими матерями и детьми.

В пресс-службе "Нацимбио" сообщили, что на сегодняшний день "Микроген" является единственным в России производителем лекарственных препаратов бактериофагов и выпускает более 19 разновидностей, ежегодно поставляя в регионы России порядка 1 млн упаковок.