Россия и Испания планируют наращивать международное сотрудничество

МОСКВА, 11 октября 2017 г. /Росконгресс/. Состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Испании в России Игнасио Ибаньесом.

Стороны обсудили динамику развития российско-испанских торгово-экономических обменов за минувшие годы - с момента, когда в 2011 году Испания приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя, а премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро выступил на пленарной сессии форума.

Подчеркивая важность взаимодействия на этом направлении, Антон Кобяков отметил, что активное участие Испании в крупных международных экономических форумах в России будет иметь ключевое значение в контексте наращивания наших двусторонних деловых связей.

Посол Игнасио Ибаньес сказал, что Россию и Испанию связывают длительные и теплые отношения, высказал надежду на дальнейшее углубление многоформатного сотрудничества между нашими государствами.

Стороны обменялись мнениями по практическим аспектам взаимодействия в рамках обозначенных форумов на 2018-2019 гг. В частности, обсудили возможные форматы участия Испании в программе Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российского инвестиционного форума, Международного арктического форума и "Российской энергетической недели", оператором которых выступает Фонд "Росконгресс".

Посол поддержал идею организации отдельной встречи деловых кругов России и Испании в рамках ПМЭФ-2018. Другим приоритетом своей работы обозначил уплотнение контактов между субъектами Российской Федерации и испанскими регионами. В этом контексте наиболее удобной площадкой видится Российский инвестиционный форум в Сочи 15-16 февраля 2018 г.

Кроме того, были обсуждены вопросы организации в 2019 г. перекрестного между нашими странами Года образования, науки и молодежи.

Подводя итоги, стороны согласились с необходимостью выстраивания тесной работы и формализации контактов Фонда "Росконгресс" с испанскими контрагентами на форумном треке и сотрудничестве в других форматах.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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