500 дней до старта Зимней универсиады-2019 отметят в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 октября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. 18 октября 2017 года останется ровно 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. В этот день в городе пройдут праздничные мероприятия.

Так, горожан приглашают принять участие в проекте "Подарки своими руками", в рамках которого любой желающий может изготовить сувениры для спортсменов и гостей Зимней универсиады-2019. В 13:00 состоится открытие выставочного стенда в молодежном центре Красноярска "Доброе дело", где будут представлены первые сувениры. Для того чтобы принять участие в проекте, нужно изготовить подарок на тему Студенческих игр и принести его в пункт сбора. Подробная информация о точках приема сувениров будет опубликована на сайте Студенческих игр.

Для школьников Красноярска пройдут "Уроки Зимней универсиады-2019". Это второй модуль образовательных мероприятий, инициированных Дирекцией Зимней универсиады-2019 для учащихся общеобразовательных учреждений Красноярска. На занятиях школьники смогут детально ознакомиться с видами спорта, включенным в спортивную программу Студенческих игр, а также узнать об именитых спортсменах и послах игр. Всего в рамках проекта будут задействованы шесть школ.

В этот день уроки проведут в Сибирском федеральном университете и гимназии №9 призеры и чемпионы Олимпийских игр: двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов и серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев.

Кроме того, 18 октября в Фанпарке "Бобровый лог" состоится масштабный праздник для красноярцев и гостей города, организованный Дирекцией Зимней универсиады-2019 и компанией "Норникель" - генеральным партнером Студенческих игр. Так, в 17:00 гости праздника смогут принять участие в запуске часов обратного отсчета до Зимней универсиады-2019, которые станут вторым подобным арт-объектом Студенческих игр и новой достопримечательностью Фанпарка. Затем, для участников мероприятия будут организованы театральное представление, выступления популярных музыкальных групп, фотозоны и развлекательные площадки. Гостей ждут выступления театрального проекта "Театр на крыше", который покажет спектакль "Психея", музыкальных групп "Лаймбридж" и "Дискотека Авария", а также стендап-шоу от резидента телепроекта "StandUp" на канале ТНТ Славы Комиссаренко. Также к празднику присоединятся в режиме онлайн студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Принять участие в празднике в Фанпарке "Бобровый лог" приглашаются все желающие. Добраться до места проведения можно будет на бесплатном автобусе от Центрального парка в 16:00 (со стороны ул. Горького). Вход на мероприятие свободный.

Внимание представителей СМИ! Для освещения мероприятия в Фанпарке "Бобровый лог" необходимо пройти аккредитацию в срок до 10 часов 17 октября 2017 по электронной почте press-service@krsk2019.com.

Дополнительная информация для СМИ: Галина Прокопьева, пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019, тел.: +7 (923)-153-2019.