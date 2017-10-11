Жители России выберут название ледовой арены в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 октября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. Жителей России приглашают принять участие в открытом конкурсе на название нового спортивного объекта, который появится в Красноярске в преддверии Зимней универсиады-2019. Ледовая арена, рассчитанная на 3500 мест, возводится на ул. Партизана Железняка и будет использоваться как площадка для проведения соревнований по хоккею с шайбой.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Название спортивного объекта должно состоять не более чем из двух слов и может быть связано с ледовыми видами спорта, географическим расположением или формой спортивного объекта. Предложить свое название и ознакомиться с полным списком рекомендаций и ограничений можно на официальном сайте XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Прием заявок продлится до 30 октября 2017 года.

После завершения первого этапа экспертная группа, куда вошли представители сферы брендинга и нейминга, органов исполнительной, законодательной власти Красноярского края и спортивной общественности отберут 5 лучших названий.

Затем с 20 ноября по 10 декабря 2017 года в официальной группе Зимней универсиады-2019 во "Вконтакте" пройдет открытое интернет-голосование на выбор лучшего названия из пяти финальных вариантов. Победитель конкурса получит ценный приз и сувениры с символикой предстоящих Студенческих игр.

Организаторами конкурса являются министерство спорта Красноярского края, Региональный центр спортивных сооружений, Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, а также региональное отделение "Союза дизайнеров России".

Для справки

Ледовая арена на ул. Партизана Железняка является одним из объектов Зимней универсиады-2019, рассчитана на 3500 мест и включает в себя основную и тренировочную ледовые арены, размером 28 x 60 м. В период проведения игр здесь будут проходить соревнования по хоккею среди мужских команд. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2018 году.

После проведения Универсиады на ледовой арене разместятся отделения спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, спортивной школы по хоккею "Сокол", спортивной школы олимпийского резерва им. Б. Х. Сайтиева, а также ХК "Сокол". Кроме того, будет предусмотрена возможность для занятий различными видами спорта жителями столицы региона, а многофункциональность комплекса позволит проводить различные культурно-выставочные мероприятия.

Дополнительная информация для СМИ по тел.: 211-44-82, пресс-служба министерства спорта Красноярского края.