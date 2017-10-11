Разработаны цифровые помощники "Открытых инноваций"

МОСКВА, 11 октября 2017 г. /Оргкомитет форума/. В помощь каждому посетителю форума "Открытые инновации - 2017" разработаны специальные сервисы, которые предоставят нужную информацию, не дадут заблудиться на огромной территории Технопарка "Сколково" и даже организуют деловые встречи. В каждом из них можно проголосовать за самую впечатляющую и полезную сессию "Открытых инноваций - 2017".

Мобильное приложение OPEN INNOVATIONS 2017 - индивидуальный инструмент участника для коммуникации и планирования работы на форуме. Оно позволит оперативно получать обновляющуюся информацию о программе форума, выбирать для себя самые интересные сессии, назначать встречи, узнавать последние новости, а также пользоваться навигацией на площадке мероприятия.

Скачать бесплатное приложение можно здесь:

Play Market

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ruvents.forinnovations2017

AppStore

https://itunes.apple.com/ru/app/открытые-инновации-2017/id1293232026

Биржа деловых контактов - бесплатный сервис по организации деловых встреч между участниками форума. Она поможет оптимально и продуктивно спланировать время работы на мероприятии, заранее найти участников форума, представляющих для вас интерес, а также согласовать время и тему переговоров.

Нужно лишь сделать три шага:

1. Зайти в личный кабинет на openinnovations.ru.

2. Выбрать раздел "Биржа деловых контактов".

3. Назначить 20-минутную встречу с заинтересовавшим вас участником.

Официальный бот "Открытых инноваций" в мессенджере Telegram подскажет, какие дискуссии нельзя пропустить, как сформировать свое личное расписание и оценить сессии "Открытых инноваций".

Подписаться можно здесь:

t.me/openinnovations_bot

Подробнее о форуме "Открытые инновации" здесь.

Регистрация для участия в форуме здесь.

Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии консультативного совета по иностранным инвестициям.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

Контакты для СМИ:

Александра Барщевская,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657