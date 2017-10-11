Воронежские депутаты облегчат жизнь социальным НКО

В развитии партнерства государства и гражданского общества социально ориентированные некоммерческие организации Воронежской области могут рассчитывать на дополнительную региональную господдержку. Об этом рассказал ТАСС председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

"Сегодня все больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, своего населенного пункта, приносить пользу окружающим. Это партнерство направлено на сплочение общества, обеспечение социальной стабильности", - отметил парламентарий.

Региональный опыт

Региональные депутаты внесли дополнения в закон "О государственной (областной) поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Воронежской области". Закон предусматривает, что некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки. СНКО может быть признано исполнителем общественно значимых услуг после года успешной социально значимой работы.

"Законом предусмотрена имущественная поддержка СНКО путем передачи во владение и (или) в пользование государственного областного имущества. Причем некоммерческим организациям, которые являются исполнителями общественно полезных услуг, данная мера поддержки предоставляется на срок не менее двух лет. Также расширен перечень возможных способов информационной поддержки СНКО и поддержки в сфере подготовки и дополнительного профессионального образования их работников", - отмечают в региональной думе.

"Данные меры разработаны с учетом предложений, озвученных президентом РФ о необходимости новых решений по поддержке и развитию некоммерческого сектора", - сказал Нетесов, добавив, что общественные организации сегодня становятся проводником государственной политики в социальной сфере, и власть, помогая им, тем самым поддерживает социально активную часть общества.

В региональном парламенте отмечают, что актуальность принятого закона очевидна: за последние пять лет число социально ориентированных НКО в Воронежской области увеличилось на 75%. На сегодняшний день их зарегистрировано свыше 3 тысяч. Около 500 СНКО работают на постоянной основе, при этом многие даже не имеют помещений для осуществления своей деятельности. По данным прошлогоднего исследования Общественной палаты РФ в таком положении находятся около 65% СНКО региона.

"В Воронежской области более 3 тысяч НКО. Количество жителей региона, вовлеченных в их работу, можно увеличить в несколько раз. Решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, наконец, создание сильного государства невозможно без опоры на его лучшие силы. Дополнения в областной закон дадут четкие ориентиры поддержки СНКО, а в конечном итоге и дополнительный стимул для их развития", - считает Нетесов.

При этом председатель регионального парламента подчеркивает, что необходимо максимально строго подходить к отбору НКО, чтобы там оказались действительно сильные и достойные организации.

Воронежский драйв

Воронежский опыт может и должен быть использован в других регионах, убеждена зампред Совета Федерации, представитель в Совфеде от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова. Она несколько лет представляла регион в Госдуме, с сентября 2014 года - в верхней палате Федерального Собрания.

В интервью аналитическому вестнику Совфеда сенатор отметила, что регион привлекателен для нее, прежде всего, динамичностью развития, драйвом, смелостью подходов в решении многих проблем. "Мне нравится, когда люди не пасуют перед трудностями, а стремятся их преодолеть, ищут варианты, находят ответы на сложные вопросы. В Воронежской области это такая коллективная черта. Здесь интересно и работать, и жить. Здесь не хотят стоять на месте, готовы идти вперед и прокладывать дорогу там, где ее раньше не было. Воронежский опыт в самых разных областях - в социальной сфере, медицине и экономике, в поддержке инноваций, в реконструкции памятников культуры, в развитии местного самоуправления - заслуживает не только уважения, но и подражания", - сказала Галина Карелова.

Гражданское общество как приоритет

Поддержка гражданского общества - один из важнейших приоритетов государства. Российское общество демонстрирует зрелость, о чем свидетельствует рост числа желающих принять участие в работе некоммерческих организаций и движения волонтеров. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество" в Москве в ноябре 2016 года.

Глава государства тогда призвал законодателей оперативно принять поправки в законодательство, облегчающие деятельность социально ориентированным некоммерческим организациям (СНКО), и зафиксировал свою позицию в ежегодном послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу вел к повышению качества ее. Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой правовой базы деятельности НКО - исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции, и при этом, конечно, не нагородив дополнительных бюрократических барьеров. Нужно ценить взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан", - сказал глава государства, добавив, что во всех регионах России все больше граждан включаются в волонтерскую деятельность, деятельность НКО.

"Бескорыстный труд меценатов, волонтеров заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности", - считает президент. При этом он отметил, что "особенно нужны меры поддержки тем организациям, которые помогают людям с ограниченными возможностями, семьям с детьми-инвалидами".