Экономический диктант напишут во всех субъектах Российской Федерации

МОСКВА, 11 октября 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. В единый день - 12 октября 2017 года в 10:00 по местному времени - во всех субъектах РФ впервые состоится общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант". Кто не сможет посетить очные площадки, могут пройти online-версию.

Участниками диктанта могут стать жители не только России, но и другой страны, владеющие русским языком.

Организатор - Вольное экономическое общество России при содействии Финансового университета при Правительстве РФ, других ведущих вузов России, администраций субъектов РФ.

Официальный партнер диктанта: "Российская газета".

Информационная поддержка: ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР), Издательский дом "Экономическая газета", региональные СМИ.

Подробная информация о диктанте, база данных с адресами и контактами центральных и региональных площадок диктанта размещена на сайте www.veorus.ru