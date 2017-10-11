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"Дочка" "МРСК Урала" стала второй в рейтинге Минэнерго РФ

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11 октября, 14:28 UTC+3

Рейтинг энергоэффективных компаний России обнародовали на международном форуме "Российская энергетическая неделя"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. Екатеринбургская электросетевая компания (ДО ОАО "МРСК Урала") признана одной из самых энергоэффективных компаний электросетевого комплекса страны. Об этом сообщили в среду в пресс-службе энергосетевой компании со ссылкой на рейтинг, обнародованный в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя". 

"Самой эффективной компанией в секторе российской электроэнергетики стало столичное ПАО "МОЭСК". Дочернее общество ОАО "МРСК Урала" - "ЕЭСК" расположилось на втором месте. Замкнул тройку филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго". Всего в ТОП-лист вошли 90 компаний страны", - сказано в сообщении уральской компании.

Как подчеркивает директор филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" и управляющий директор АО "ЕЭСК" Олег Мошинский, компания за последние два года значительно продвинулась в вопросах энергоэффективности, в частности, в минимизации уровня потерь в электрических сетях. Суть внедренной в "ЕЭСК" новой стратегии заключается в выявлении неучтенного потребления, в масштабной аналитической работе, которая позволяет с высокой точности определить микрорайоны и даже конкретных потребителей с явными нарушениями энергопотребления. "Также бороться с "энерговорами" позволяют и жители Екатеринбурга. С 1 февраля 2017 года для горожан стал доступен "телефон доверия": по номеру 359-00-00 можно сообщить о хищении специалисту компании или оставить анонимное обращение на автоответчик", - рассказали в компании. 

Рейтинг энергоэффективности позволил оценить снижение потерь в сетях, внедрение технологий энергоэффективности и реализацию государственной политики в энергосбережении. Одним из самых весомых критериев стал сводный индекс деятельности по снижению потерь в электрических сетях. по этому параметру ЕЭСК заняла первое место, разделив его с филиалом ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети".

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 года. В форуме участвовали более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи - представители более 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии.

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