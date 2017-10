ОЭЗ "Липецк" вновь вошла в число лучших промышленных площадок по версии fDi Magazine

Третий раз особая экономическая зона "Липецк" получает дипломы победителя в номинациях международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year, который составляет журнал fDi Magazine (подразделение The Financial Times). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

ОЭЗ "Липецк" награждена в двух номинациях: "ОЭЗ года за расширение проектов" и "ОЭЗ года за налоговые преобразования".

Глава региона Олег Королев поблагодарил президента и правительство РФ за поддержку проекта. "ОЭЗ "Липецк" вновь в числе лучших в мире! Спасибо президенту и правительству РФ за поддержку проекта! Спасибо инвесторам за доверие!" - написал Олег Королев на своей странице в Twitter.

В рейтинг fDi Magazine также попала ОЭЗ "Алабуга", Тольяттинская промышленная зона, ОЭЗ "Титановая долина".

Редакцией журнала ОЭЗ "Липецк" в 2014 году признана победителем среди наиболее инвестиционно-привлекательных зон в Европе, в 2016-м удостоена награды в номинациях: "Новые инвестиции" и "Поддержка образования и профессиональной подготовки".

Липецкая промышленная площадка создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных инвестиций составляет 170 млрд рублей, освоено 43,5 млрд рублей. Предприятиями выпущено продукции на 60,2 млрд рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 8,3 млрд рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работают 19 предприятий, еще девять строятся.