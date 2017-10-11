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Губернатор Алтайского края потребовал не допустить потери урожая в регионе

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11 октября, 15:53 UTC+3

Александр Карлин заявил, что необходимо сделать все для завершения уборочной кампании

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Материал из 1 страницы
© Виктор Садчиков/ТАСС

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал от сельхозпроизводителей и профильных чиновников не допустить потери урожая в регионе.

Выступая на оперативном совещании в краевом правительстве, он напомнил, что после нескольких дней непогоды в регионе установилась сухая погода, и это позволяет сконцентрировать все силы и средства на уборочной кампании. "Я прошу сделать все для того, чтобы сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, если у них возникают сложности, оперативно получали нашу помощь", - сказал губернатор. В частности, речь идет об удобной логистике переброски техники, которую должны обеспечить местные сельхозуправления.

"Мы должны сделать все, чтобы завершить уборочную кампанию в оптимальные сроки и не допустить потерь урожая", - продолжил Карлин, подчеркнув, что для достижения такой цели "есть все возможности". От профильных чиновников он потребовал докладывать о сборе урожая ежедневно.

В свою очередь, первый заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов проинформировал, что в регионе уже убрано более 84% зерновых культур с общей площади в 3 млн 160 тыс. гектар. Общий намолот составил 4 млн 266 тыс тонн. По урожаю основной культуры - пшеницы - работы завершены на 82%.

Неплохими темпами, по словам чиновника, идет сбор гречихи и сахарной свеклы - убрано свыше 63%. Причем средняя урожайность этой культуры в крае превышает 460 центнеров с гектара, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 419 центнеров с гектара.

Ряд сельхозпредприятий уже приступил к уборке подсолнечника. Его урожайность в этом году первый зампред регионального правительства назвал "небывалой" - порядка 12 центнеров с гектара. Близится к завершению также уборка сои и рапса - работы на полях с этими техническими культурами будут выполнены в ближайшие два-три дня.

По итогам отчета губернатор поручил вести мониторинг цен на зерно и другую продукцию растениеводства, а также быть в постоянном контакте с федеральным Минсельхозом, в том числе по вопросам зерновой интервенции, предложенной краевыми властями. "Прошу контролировать ситуацию на фоне мер, принятых правительством России и министерством сельского хозяйства РФ по облегчению и удешевлению трафика сельхозпродукции к международным приграничным станциям и морским портам", - продолжил глава региона.

Он убежден, что подобные меры позволят сократить тенденцию снижения цен. "Тем не менее контролируйте ситуацию, поддерживайте контакты с нашими переработчиками зерна и другой сельхозпродукции, предлагайте меры по вмешательству государства в ситуацию с ценами на сельхозпродукцию", - подчеркнул Карлин.

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