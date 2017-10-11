Пчеловоды Алтайского края расширяют рынки сбыта своей продукции за рубежом

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БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Пчеловоды Алтайского края активно расширяют рынки сбыта своей продукции за рубежом.
Как сообщает региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в настоящее время география поставок меда с местных пасек насчитывает 11 государств как ближнего, так и дальнего зарубежья. "На минувшей неделе компания "Алтайский пасечник" экспортировала 20 тонн меда в США и 19,7 тонн - в Польшу", - отметили в ведомстве.
Сладкий продукт из Алтая можно найти на прилавках магазинов в Казахстане, Белоруссии, Таджикистане, Китае, Монголии, Афганистане, Польше, Германии, Японии, США и Канаде. А для расширения рынков сбыта в регионе ежегодно проводится торгово-продовольственная биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет". В рамках этого мероприятия производители и представители экспортеров не только обсуждают текущие вопросы, связанные с добычей и реализацией меда, но и устанавливают новые партнерские контакты и связи. "В этом году биржа пройдет 31 октября", - заметил собеседник агентства.
В управлении напомнили, что в настоящее время в Алтайском крае работает более 30 предприятий, перерабатывающих мед и пчелопродукты. Большая часть из них занимается фасовкой меда для оптовой и розничной реализации. Другие используют мед и продукцию пчеловодства, а именно пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко, гомогенат трутневого расплода, в пищевой и косметической промышленности. Общий ассортимент вырабатываемой в крае продукции превышает 330 наименований, а объем перерабатываемого меда достигает 3,5 тыс. тонн.