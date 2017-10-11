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До конца будущего года в чебоксарской агломерации отремонтируют половину всех автодорог

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11 октября, 16:17 UTC+3

Реализация этих планов стала возможной, благодаря участию Чувашии в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги", реализуемом в 36 регионах страны

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Половину всех автомобильных дорог на территории чебоксарской агломерации отремонтируют до конца будущего года. Об этом сообщил в среду ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов.

"До конца следующего года мы должны довести до нормативного состояния 50% автодорог в Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском и Моргаушском районах, входящих в агломерацию", - сказал он. Столь масштабные планы стали возможными, благодаря участию Чувашии в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги", реализуемом в настоящее время в 36 регионах страны. Он рассчитан до 2025 года и подразумевает совместное финансирование ремонтных работ за счет государственного и местного бюджетов. 

"Если раньше в городе Чебоксары ежегодно на ремонт дорог выделялось порядка 170 млн рублей, то в этом году только сюда было направлено 665 млн рублей", - отметил министр. В целом же по агломерации на ремонт дорог выделено 1 млрд 250 млн рублей, из которых 650 млн рублей - это федеральные деньги, а остальное - средства из республиканского бюджета. Благодаря такому объему финансирования, до 1 ноября текущего года будет полностью отремонтировано 94,9 км дорог. Причем речь идет не только о покрытии, но также о расширении перекрестков, создании парковочных "карманов", обустройстве пешеходных переходов и тротуаров вдоль проезжей части. 

"За два года мы закроем основные проблемные участки, а затем займемся строительством новых дорог и реконструкцией старых, требующих расширения", - подчеркнул Иванов, напомнив, что к началу реализации проекта только 35 проц дорог чебоксарской агломерации полностью соответствовали нормативам.     

На этой неделе делегация из Чувашии принимает участие в работе восьмой международной выставки-форума "ДОРОГАЭКСПО", где на своем стенде представляет информацию о ходе реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". В рамках проходящего в Москве четырехдневного смотра, представители крупных республиканских компаний, работающих в сфере дорожного ремонта и строительства, также намерены рассмотреть предложения по закупке новой современной техники.

Накануне стенд Чувашии посетила официальная делегация в составе помощника президента РФ Игоря Левитина, министра транспорта РФ Максима Соколова, первого замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха и руководителя Росавтодора Романа Старовойта. Глава регионального министерства доложил о результатах реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в текущем году. В частности, было отмечено, что в текущем году работа велась на 119 объектах, из которых два - это автотрассы федерального значения, еще два - дороги регионального значения и 115 - дороги местного значения. При этом, республиканские власти подчеркивают, что в рамках проекта за счет тендерных процедур удалось сэкономить 34,1 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на ремонт Московского проспекта в Чебоксарах.

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