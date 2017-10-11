Архангельские МФЦ получили высокую оценку от Минэкономразвития

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Архангельские многофункциональные центры (МФЦ) показывают высокую эффективность работы. Об этом сообщили в пресс-службе Архангельской области со ссылкой на рейтинг регионов РФ по организации предоставления государственных услуг по принципу одного окна за второй квартал 2017 года, составленный Минэкономразвития РФ.
"Все субъекты РФ были разбиты на четыре уровня - от высокого до низкого. Очень высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ продемонстрировали 53 региона, в том числе Архангельская область. Каждый из лидеров набрал более 80 баллов из 100 возможных", - говорится в сообщении.
Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна.
Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил областному правительству расширить количество социально значимых услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечить принцип экстерриториальности: эти услуги должны оказываться жителям независимо от места их регистрации.
"Перевод услуг в электронный вид позволит повысить их доступность, снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты государства и граждан", - подчеркнул Игорь Орлов.
В сентябре текущего года в Архангельской области зарегистрирован миллионный посетитель МФЦ, в которых оказывается более 340 услуг. В регионе функционируют 30 отделений на 192 окна приема, а также 95 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ на 99 окон в поселениях с численностью более 1 тыс. жителей.