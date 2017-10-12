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Международный рыбопромышленный форум станет ежегодным

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12 октября, 10:26 UTC+3

Мероприятие вызвало большой интерес у представителей отрасли и соответствующих ведомств разных стран

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МОСКВА, 12 октября 2017 г. /Росконгресс/. Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков подвели итоги состоявшегося в Санкт-Петербурге 14-16 сентября 2017 года первого в истории Международного рыбопромышленного форума (МРФ). Форум собрал на своей площадке представителей деловых кругов, рыбохозяйственных организаций и профильных государственных структур из 19 стран мира. Оператором мероприятия выступил фонд "Росконгресс".

"Мы были приятно удивлены вниманием, которое было оказано Международному рыбопромышленному форуму со стороны широкой общественности и зарубежных гостей. Мы надеемся, что форум станет традиционной коммуникационной площадкой для профессионалов отрасли", - отметил Шестаков.

Форум привлек внимание не только профессионалов российского отраслевого сообщества, но также иностранных гостей. Всего в МРФ приняло участие более 1600 человек, и почти половина от общего количества участников - зарубежные эксперты, руководители и представители рыболовных ведомств со всего мира. Мероприятие посетили представители иностранных делегаций из Австралии, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра-Леоне, Фарерских островов, Чили и Японии.

По словам Антона Кобякова, форум, проведенный в сентябре этого года в Санкт-Петербурге, вызвал большой интерес у представителей отрасли и соответствующих ведомств разных стран. Проведение такого мероприятия ежегодно в рамках Петербургского международного экономического форума и раз в два года в субъектах Российской Федерации будет способствовать укреплению международных связей в рыбопромышленной сфере и улучшению бизнес-климата в этой отрасли.

Контактная информация для представителей СМИ:

Дирекция по работе со СМИ Фонда "Росконгресс"

Тел.: +7 (812) 406 7709

Email: media@roscongress.org

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

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