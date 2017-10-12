НПО автоматики готовится к чемпионату WorldSkills Hi-Tech

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Инженер-конструктор екатеринбургского НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова Алексей Бельков примет участие в IV Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в составе сборной команды "Роскосмоса". Сейчас он вместе с наставником готовится к соревнованиям в номинации "Электроника", сообщают в отделе по связям с общественностью АО "НПО автоматики".

Бельков завоевал I место в номинации "Электроника" в рамках II корпоративного чемпионата "Молодые профессионалы Роскосмоса-2017" по стандартам WorldSkills. Соревнования проходили в Самаре на базе АО "РКЦ "Прогресс" с 24 по 29 июня. Это позволило ему войти в состав сборной "Роскосмоса" на WorldSkills Hi-Tech.

"Подготовка идет как на предприятии, так и дома. Каждую неделю с наставником Аркадием Знаменским изучаем модули Hardware и Software прошлых чемпионатов. Поиск неисправностей в устройстве оттачивается при основной работе. Практика по монтажу проходит еженедельно в цехах предприятия. В свободное время повторяю и изучаю литературу по практической схемотехнике, выполняю задания наставника по программированию для закрепления навыков", - цитируют Белькова в пресс-службе.

В начале сентября Бельков уже проходил 10-дневный обучающий курс по электронике на базе Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова. Разбирались задания всех модулей чемпионата: разработка электрической схемы, работа с Altium Designer, поиск и устранение неисправностей, программирование встраиваемых систем, пайка плат. Обучение проводили опытные эксперты прошлых чемпионатов WorldSkills Hi-Tech, знающие нюансы конкурса.

Справка

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech является самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства среди крупнейших российских компаний. Чемпионат организует Союз "Ворлдскиллс Россия", правительство Свердловской области, Минпромторг России и Агентство стратегических инициатив. Место проведения по традиции - Свердловская область, которая одной из первых поддержала движение WorldSkills в РФ. Нынешний чемпионат пройдет в Екатеринбурге с 3 по 7 ноября (даты посещения - 4-6 ноября) на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Движение WorldSkills в России было инициировано вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным и поддержано президентом России. В октябре 2014 г председатель правительства РФ подписал распоряжение об учреждении совместно с Агентством стратегических инициатив союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия". Союз стал официальным представителем РФ в WorldSkills International.

Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова" - предприятие Госкорпорации "Роскосмос", одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.