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Архангельск готов стать центром обслуживания судов в Северном рыбохозяйственном бассейне. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством вице-премьера России Аркадия Дворковича.
"АО "Архангельский траловый флот", 176-й судоремонтный завод и ГК "Оптимист" готовы производить работы по доковому ремонту судов рыбной промышленности и межрейсовому техническому обслуживанию на среднетоннажных судах в объеме до 10 кораблей в месяц", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства Поморья. В план мероприятий на 2017-2021 годы по реализации Стратегии развития морских терминалов Игорь Орлов предложил внести пункт о создании центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Архангельске. "Кроме того, наш регион инициирует создание Северо-Западного рыбопромышленного кластера в эти же сроки", - добавил он.
Губернатор также обратил внимание на возможности Маймаксанского грузового участка порта Архангельск для перевалки рыбы в среднюю полосу, в том числе с Дальнего Востока. Приблизительный объем может составить до 200 тыс. тонн продукции. Игорь Орлов отметил выгодное географическое положение Архангельского рыбного порта: среднее расстояние до основных распределительных пунктов (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург) составляет 1300 км по автомобильным дорогам, а строительство "Белкомура" откроет дорогу и на Урал.