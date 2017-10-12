Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Архангельск готов стать центром обслуживания судов в Северном рыбохозяйственном бассейне

Новости партнеров
12 октября, 11:16 UTC+3

В Поморье также может быть создан Северо-Западный рыбопромышленный кластер

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

Архангельск готов стать центром обслуживания судов в Северном рыбохозяйственном бассейне. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под руководством вице-премьера России Аркадия Дворковича.

"АО "Архангельский траловый флот", 176-й судоремонтный завод и ГК "Оптимист" готовы производить работы по доковому ремонту судов рыбной промышленности и межрейсовому техническому обслуживанию на среднетоннажных судах в объеме до 10 кораблей в месяц", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства Поморья. В план мероприятий на 2017-2021 годы по реализации Стратегии развития морских терминалов Игорь Орлов предложил внести пункт о создании центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Архангельске. "Кроме того, наш регион инициирует создание Северо-Западного рыбопромышленного кластера в эти же сроки", - добавил он.

Губернатор также обратил внимание на возможности Маймаксанского грузового участка порта Архангельск для перевалки рыбы в среднюю полосу, в том числе с Дальнего Востока. Приблизительный объем может составить до 200 тыс. тонн продукции. Игорь Орлов отметил выгодное географическое положение Архангельского рыбного порта: среднее расстояние до основных распределительных пунктов (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург) составляет 1300 км по автомобильным дорогам, а строительство "Белкомура" откроет дорогу и на Урал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама