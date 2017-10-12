Баскетболистки УГМК начали сезон Евролиги-2017/18 с домашней победы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК начали сезон Еврокубка-2017/18 с домашней победы над польской "Вислой". Об этом сообщает в четверг пресс-служба Уральской горно-металлургической компании.
"УГМК отметил победу в первом матче группового этапа Евролиги со счетом 79:68", - говорится в сообщении.
Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер УГМК Олаф Ланге, у клуба в ходе игры были проблемы в защите на пик-н-роллах. "Это понятно, потому что мы толком не тренировались всей командой (Дайана Таурази и Бриттни Грайнер прибыли в Екатеринбург накануне, в командном лазарете пока находится Деанна Нолан – прим. ТАСС). Но это была хорошая игра ", - цитирует Ланге пресс-служба.
По словам главного тренера "Вислы" Кшиштофа Шевчика, его команда еще раз увидела, насколько сильна команда УГМК. "Мы пытались играть от защиты. Но, судя по статистике, у нас это не получилось. Мы приложили все усилия, но сегодня этого было недостаточно", - цитирует его пресс-служба УГМК.
Следующий матч в Евролиге баскетболистки УГМК проведут 18 октября в гостях у испанской "Авениды", а свой ближайший матч сыграют в Екатеринбурге 15 октября в рамках российской премьер-лиги против "Казаночки". В нынешней Евролиге УГМК также встретится с турецкими "Фенербахче" и "Якин Догу", итальянской "Фамила", французским "Монпелье" и оренбургской "Надеждой".
"Финал четырех" завершится 22 апреля 2018 года.
БК УГМК - 11-кратный Чемпион России, трехкратный Чемпион Евролиги, двукратный обладатель Суперкубка Европы, 8-кратный обладатель Кубка России.