В Москве стартует Международный фестиваль ВГИК

МОСКВА, 12 октября 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и продюсерский центр "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы проводит 37-й Международный студенческий фестиваль ВГИК.

Международный студенческий фестиваль ВГИК - авторитетнейшая площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике.

Главная цель фестиваля - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Фестиваль призван способствовать развитию диалога культур, упрочению интеграции России в мировое культурное пространство.

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, и в 2017 году ему исполнится 56 лет. Один из самых авторитетных смотров мирового студенческого кино пройдет на киноплощадках Москвы и городов России. Фестиваль проводится в два этапа: 16-27 октября 2017 года - первый этап - конкурс ВГИК (российский этап). 13-17 ноября 2017 года - второй этап - международный киноконкурс и международный театральный конкурс.

На первом этапе (16-27 октября) отборочная комиссия, состоящая из преподавателей и лучших студентов ВГИК, отсмотрит 149 фильмов, рекомендованных кафедрами. 21 октября будет известна программа фильмов для смотра профессиональным жюри и определения победителей, которые будут награждены на церемонии закрытия 27 октября. Картины победителей первого этапа представят Россию на международном этапе фестиваля.

В жюри первого этапа, председателем которого станет режиссер и сценарист Юсуп Разыков, также войдут режиссер и сценарист игрового кино Виталий Суслин, программный директор Международного фестиваля документального кино "ДОКер" Настя Тарасова, продюсер Гаянэ Абрамян, продюсер Георгий Шабанов, культурный обозреватель ИА Регнум Дмитрий Теткин, звукорежиссер Михаил Буянов, режиссер и художник анимационного кино Владимир Наумов, критик "Киноафиша России" Вера Алëнушкина. Председателем студенческого жюри станет Борис Акопов (мастерская А. А. Эшпая). В 2016 Борис Акопов был награжден призом за лучшую работу режиссера в игровом фильме за фильм "Рай". Членами студенческого жюри станут студенты столичных вузов (кино и телевидение).

Помимо Гран-при, по итогам первого этапа профессиональное жюри, присудит призы в 13 номинациях, в том числе за лучшую работу режиссёра в игровом фильме, за лучшую работу режиссёра в неигровом фильме, за лучшую работу оператора в игровом фильме и т.д. Студенческое жюри вручит приз за лучший фильм первого этапа Международного конкурса студенческих фильмов. Также на фестивале будут присуждены специальные призы: Гильдия операторов выберет фильм с лучшей операторской работой и вручит приз имени В.И. Юсова, фонд поддержки неигрового кино имени Романа Кармена вручит приз документальному фильму, а кафедры ВГИКа присудят специальный приз имени В.Я. Бахмутского, приз имени Ю.А. Михайлова, одного из лучших звукорежиссеров отечественного кинематографа и специальный приз за выдающиеся художественные достижения им. С.В. Лазарука.

К участию в международном конкурсе (13-17 ноября) были поданы 334 заявки из 46 стран.

В конкурсной программе короткометражные игровые, анимационные и мультимедиа фильмы, театральные спектакли. В рамках фестиваля состоится "Ярмарка сценариев", мастер-классы, творческие встречи, конференции и круглые столы.

Жюри международного киноконкурса фестиваля (13-17 ноября) возглавит председатель фонда Alliance Française Жером Клеман. В состав жюри войдут: режиссер и художник анимационного кино Валентин Телегин (Россия), киновед и культуролог Андрей Шемякин (Россия), директор фестиваля "Листопад" Игорь Сукманов (Белоруссия), продюсер Михаил Кором, режиссер Виса Койсо-Канттила (Финляндия).

Призы присудят за лучшую кинопрограмму, лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм, лучший проект мультимедиа. Кроме того, студенческое жюри вручит приз за лучший фильм второго этапа Международного конкурса студенческих фильмов. По итогам анкетирования зрителей на многочисленных площадках в регионах и в Москве будет вручен и приз зрительских симпатий.

Наряду с киносмотром пройдет XIII Международный театральный конкурс, в рамках которого выступят коллективы российских и зарубежных театральных вузов. В рамках фестиваля также пройдут ретроспективные кинопоказы и специальные кинопоказы на площадках городов России.

Для справки

Международный студенческий фестиваль ВГИК - авторитетнейшая площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике.

Главная цель фестиваля - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Фестиваль призван способствовать развитию диалога культур, упрочению интеграции России в мировое культурное пространство.

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, и в 2016 году ему исполнится 56 лет.

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