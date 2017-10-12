"Галс-Девелопмент" вдвое увеличила денежные поступления от продажи и аренды в 2017 году

Компания "Галс-Девелопмент" подвела предварительные итоги продаж по итогам девяти месяцев 2017 года. Общая сумма поступлений от продажи недвижимости и арендной деятельности составила около 24,5 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатели прошлого года. Поступления от продажи жилой и коммерческой недвижимости составили 21,2 млрд рублей, арендные поступления - 3,3 млрд рублей.

"Компания "Галс-Девелопмент" обладает сильной управленческой командой и портфелем уникальных жилых и коммерческих объектов, которые сегодня вызывают большой интерес у инвесторов. Финансовая стратегия компании, отвечающая глобальным вызовам рынка, стабильные показатели продаж и поддержка акционера - Группы ВТБ обеспечит успешное завершение всех текущих проектов "Галс-Девелопмент" и устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе. До конца года мы планируем анонсировать новые площадки и ввести в эксплуатацию три объекта общей площадью около 300 тыс. кв. м - вторая очередь жилого квартала "Наследие", элитный жилой комплекс "Театральный Дом", офисные башни МФК "IQ-квартал" и терминальный комплекс в ММДЦ "Москва-Сити", - комментирует Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент".

За девять месяцев 2017 года поступления от продажи коммерческой недвижимости компании "Галс-Девелопмент" составили более 9 млрд рублей, что втрое превышает результаты прошлого года. В начале года компания "Галс-Девелопмент" заключила сделку с консорциумом покупателей с участием компании "MALLTECH" по продаже торгово-развлекательного комплекса "ЛЕТО" (г. Санкт-Петербург) общей площадью 116 тыс. кв. м, а также сделку по продаже АО "Локо-Банк" части площадей в башне "Б" бизнес-центра SkyLight на Ленинградском проспекте.

В общей структуре поступлений от продаж жилой недвижимости доля квартир бизнес-класса составили 33%, доля элитных лотов - около 20%. Самым популярным объектом высокого сегмента стал комплекс апартаментов "Сады Пекина" и городской квартал "Искра-Парк". Выбор новой архитектурной концепции проекта "Искра-Парк" в неоклассическом стиле и высокие темпы строительства позволили в четыре раза увеличить продажи апартаментов.

Совокупный объем поступлений от продаж жилья бизнес-класса составил около 4 млрд рублей. Лидером продаж стал жилой квартал "Достояние", на который пришлось около 18% всего объема поступлений. Жилой комплекс, состоящий из трех башен "Наука", "Культура" и "Искусство", будет введен в эксплуатацию в конце 2018 года.

В третьем квартале 2017 года компания "Галс-Девелопмент" вывела в продажу третий этап жилого комплекса "Наследие". На сегодняшний день в комплексе реализовано около 25% квартир. Вторая очередь проекта (345 квартир) будет сдана в эксплуатацию до конца 2017 года.