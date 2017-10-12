Сибирская фабрика мороженого "Ангария" представила новый продукт

В прошедшие выходные внимание любителей полакомиться мороженым было приковано к выставочному центру "Мегаполис". Здесь проходила большая ярмарка, одним из почетных участников которой являлась фабрика "Ангария" - крупный сибирский производитель прохладного лакомства.

Как заявил глава компании "Ангария" Эдуард Анатольевич Зелинский, представленная продукция привлекла внимание посетителей выставки. Любой желающий мог попробовать понравившееся ему мороженое бесплатно и лично убедиться в том, что сибирский производитель действительно имеет право называться одним из лучших в своей области. Особое внимание проявили к продукции фабрики местные предприниматели, занимающиеся реализацией кондитерских изделий и стремящиеся расширить свой ассортимент за счет новых товаров и поставщиков.

На мероприятии был представлен новый формат классического пломбира "ГОСТ", который выпускается в виде небольшой коробочки с двумя шариками мороженого внутри. Несмотря на то, что новинка пока не получила широкого распространения, многие любители сладкого отметили ее оригинальный и приятный вкус. Пока что в продаже можно найти только ванильное и шоколадное мороженое, однако со временем компания планирует расширить количество вкусовых вариантов.

По признанию Эдуарда Анатольевича Зелинского, о своей фабрике и продукции, которую она выпускает, он может рассказывать очень основательно, вдаваясь в процессы производства и технологического процесса. Глава компании уверяет, что отдается своему делу на 100% и старается постоянно придумывать новые пути развития предприятия, чтобы каждый, кто купит мороженое от "Ангарии", смог на личном опыте убедиться, что более вкусное лакомство отыскать практически невозможно.

Президент компании не только рассказал о своем детище, но и ответил на вопросы журналистов и посетителей. Зелинский опроверг сомнения, возникающие по поводу использования натурального сырья для производства мороженого. Он заявил, что его компания никогда не закупала искусственные добавки и использует для производства только самые свежие компоненты.

Мороженое компании "Ангария" понравилось многим. Многие челябинские предприниматели заинтересовались сотрудничеством с предприятием. Это еще раз говорит о том, что сибирский производитель профессионально подходит к делу и выпускает качественную продукцию.