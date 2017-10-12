Для развития моногородов Нижегородской области разработали около 50 проектов

Для благоустройства 12 моногородов Нижегородской области разработали около 50 проектов. Об этом сообщили в правительстве региона, где прошло совещание по вопросу развития монотерриторий.

"Докладчики представили около 50 проектов, касающихся создания новых рабочих мест, благоустройства парков, скверов, дорог, ремонта поликлиник, оптимизации работы больниц, обучения специалистов в рамках целевого набора", - говорится в сообщении.

По словам и.о. губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 12 монопрофильных муниципальных образованиях проживает 11% населения, поэтому крайне важно развивать эти населенные пункты, участвуя в различных федеральных программах благоустройства. Он также предложил руководителям моногородов привлекать не только местных, но и внешних инвесторов.

"У нас состоялся разговор "без галстуков", каждый глава говорил, как и с чем справляется, над чем еще предстоит работать. Через наш фонд можно получить заем в рублях под 5% годовых на срок до восьми лет и, я думаю, этими инструментами нужно пользоваться, потому что таких недорогих денег на рынке нет. Мы договорились с Глебом Сергеевичем, что в этом направлении министерствами будет проведена дополнительная работа", - заявила руководитель приоритетного проекта правительства РФ "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева.

Ранее сообщалось, что в 2010 году разработаны комплексные планы развития 13 моногородов Нижегородской области (Балахна, Ворсма, Володарск, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кстово, Кулебаки, Павлово, Первомайск, Саров, Сергач и Шахунья), предполагающие развитие социальной и инженерной инфраструктуры, малого предпринимательства, создание условий для профессиональной переподготовки жителей, новых и модернизацию существующих производств.

По данным регионального министерства экономики, за семь лет открыто более 15,5 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы снизился почти в четыре раза. В 2014 году в рамках федеральной программы Кстово, Саров, Сергач и Шахунья были исключены из списка моногородов, а Навашино, Мухтолово и Решетиха приобрели этот статус.