"Городская среда" привлечет воронежцев к решению вопросов местного значения

ВОРОНЕЖ, 12 октября. /ТАСС/. В рамках проекта "Городская среда" до конца 2017 года будет завершено комплексное благоустройство 147 дворов и 19 видовых мест в Воронеже и районах области. Об этом сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

По его словам, жители региона проявили к проекту большой интерес. "Несмотря на то, что программа 2017 года формировалась в очень короткие сроки, было подано около 300 заявок. После их рассмотрения в проект были включены 147 дворовых территорий в 12 муниципальных образованиях и 19 видовых мест в 19 районах", – сказал он.

Больше всего дворов (125) благоустроят в Воронеже. В программу также вошли дворовые территории многоквартирных домов в Аннинском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Лискинском, Новохопёрском, Павловском, Россошанском, Семилукском, Каширском районах, Борисоглебском городском округе и Нововоронеже.

Значительная часть работ, запланированных на 2017 год, выполнена. Полностью закончен ремонт в 51 дворе. В остальных намерены завершить укладку асфальта и установить малые архитектурные формы до 20 октября. В 12 муниципальных образованиях видовые места благоустроены полностью, в пяти – строительство и благоустройство в стадии завершения, в двух - выполнено 85% работ.

Владимир Нетесов отметил, что проект "Городская среда" – это не только благоустройство дворов и общественных пространств, а, прежде всего, новая успешная форма взаимодействия граждан и власти.

"Создание комфортных условий жизни в населенном пункте – задача не только местной власти. Цель проекта не просто отремонтировать дворы, а привлечь жителей к решению вопросов местного значения. Люди вместе с властью обсуждают, какой должна быть их придомовая территория, участвуют в разработке проекта и его реализации", - сказал он. Спикер парламента напомнил, что президент РФ неоднократно подвергал критике тех представителей местных властей, которые не учитывают мнение граждан при благоустройстве городов.

В нынешнем году работы по проекту в Воронежской области были профинансированы на 568,9 млн рублей из бюджетов всех уровней. В 2018 году объем средств будет сопоставим: правительство РФ выделило Воронежской области 461 млн рублей, еще 82 млн рублей в рамках софинансирования заложено в региональном бюджете.

Сбор заявок на участие в проекте на 2018-2022 годы уже идет. Основными критериями включения в программу является состояние дворов и целесообразность реконструкции видовых мест (определяется на общественных слушаниях), активность жителей, а также оперативность подачи заявки.