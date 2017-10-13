"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системы

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех разработал и изготовил интерференционный стенд для контроля внеосевых асферических линз со световой апертурой Ø600 мм, применяемых в высокоэнергетической лазерной системе. Оборудование не имеет аналогов в мире.

Стенд разработан специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Научно-производственного объединения "Оптика" (НПО "Оптика"). Он позволяет с высокой степенью точности осуществлять измерения различных технических параметров внеосевых асферических компонентов со световой апертурой Ø600 мм.

"Разработка помогает оперативно осуществлять корректировку процесса формообразования линз, применяющихся при изготовлении высокоэнергетической лазерной системы. Такая система предназначена для проведения различных исследований в области физики. В результате гарантированно производятся компоненты с требуемыми показателями точности", - сообщил генеральный директор НПО "Оптика" Сергей Кузнецов.

Новый стенд предприятия "Швабе" позволяет измерять волновые отклонения, формируемые линзами, а также определять их внеосевой параметр. Вместе с тем оборудование выполняет анализ изображения точки, создаваемой компонентами в режиме реального времени.