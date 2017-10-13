Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системы

Новости партнеров
13 октября, 12:18 UTC+3

Оборудование не имеет аналогов в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба холдинга "Швабе"

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех разработал и изготовил интерференционный стенд для контроля внеосевых асферических линз со световой апертурой Ø600 мм, применяемых в высокоэнергетической лазерной системе. Оборудование не имеет аналогов в мире.

Стенд разработан специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Научно-производственного объединения "Оптика" (НПО "Оптика"). Он позволяет с высокой степенью точности осуществлять измерения различных технических параметров внеосевых асферических компонентов со световой апертурой Ø600 мм.

"Разработка помогает оперативно осуществлять корректировку процесса формообразования линз, применяющихся при изготовлении высокоэнергетической лазерной системы. Такая система предназначена для проведения различных исследований в области физики. В результате гарантированно производятся компоненты с требуемыми показателями точности", - сообщил генеральный директор НПО "Оптика" Сергей Кузнецов.

Новый стенд предприятия "Швабе" позволяет измерять волновые отклонения, формируемые линзами, а также определять их внеосевой параметр. Вместе с тем оборудование выполняет анализ изображения точки, создаваемой компонентами в режиме реального времени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
2
Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности
3
РФ прекратит ввоз реэкспортируемых Белоруссией из Азии и Африки томатов 16 октября
4
Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану
5
Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат
6
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
7
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама