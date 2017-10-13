Церемония награждения AdIndex Awards 2017 пройдет 26 октября

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26 октября в клубе ELYSIUM/ex.Icon пройдет главное событие российского интернет-рынка - третья церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2017. Награды получат лидеры ежегодного рейтинга digital-агентств Digital Index.
AdIndex Awards - единственная премия в области рекламы, где победителей определяют рекламодатели. Почти 1000 производителей товаров и услуг выбрали лучшие digital-агентства 2017 года. На мероприятии соберется более тысячи представителей диджитального рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, представители площадок. Гости церемонии станут первыми, кто узнает имена лучших игроков рекламного рынка России.
В этом году будут выбраны победители в 15 номинациях:
Наивысшую награду - Гран-при ("Агентство года") - получит компания, продемонстрировавшая максимальный результат по всем оцениваемым сервисам. Также в этом году введены новые, секретные, номинации, о которых участники узнают только на церемонии награждения.
AdIndex Awards традиционно пройдет в неформальной атмосфере. В этом году гостей мероприятия ждет вечеринка BIG DIGITAL JUNGLE: фуршет, free bar с фирменными коктейлями, приглашенные диджеи, танцы go-go, розыгрыш призов и - секретные секции и активности премии, о которых будет объявлено ближе к событию. Непринужденная атмосфера рекламных джунглей позволит отдохнуть в приятной атмосфере и завести полезные профессиональные знакомства.
ВИДЕО: https://youtu.be/ni9eL-Z2R6k
Узнать подробности и купить билет можно на официальном сайте премии AdIndex Awards https://awards.adindex.ru/.
Организатор премии - AdIndex.
Дата: 26 октября 2017 года
Время: с 18.00 до 00.00
Место: Болотная набережная, д. 9, стр. 1
(м. Кропоткинская / м. Полянка)
Мероприятие пройдет при поддержке РАЭК, АКАР и "RusБренд".
Партнер премии: Натуральная косметика Weleda
Развлекательный партнер: МосИгра