"Швабе" выступил генеральным спонсором форума "СибАстро-2017"

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех поставил телескопы для оснащения площадки 12-го Сибирского астрономического форума "СибАстро-2017". Мероприятие проходило в Бердске на берегу Обского моря с 29 сентября по 1 октября.

Один из ведущих производителей астрономической техники в составе холдинга "Швабе" - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) выступил генеральным спонсором ежегодного регионального форума, посвященного астрономии. Для наблюдений звездного неба было задействовано 10 телескопов систем Ньютона, Клевцова, апохроматических рефракторов, изготовленных на НПЗ. Участниками стали свыше 450 астрономов-любителей и профессионалов из 15 городов России.

"Участие в данном мероприятии имеет большое значение для НПЗ, как для представителя промышленного сектора региона, занимающего ведущие позиции в области разработки и производства астрономической техники. Сегодня мы выпускаем телескопы четырех типов оптической схемы любительского и полупрофессионального класса, на 90% состоящие из российских компонентов. Объединяя в одном месте членов астрономического сообщества со всего мира, этот форум предоставляет нам хорошую возможность обсудить актуальные вопросы отрасли, обменяться опытом, способствовать развитию интереса у молодежи к астрономии и профориентации в этом направлении", - отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

С помощью телескопов НПЗ участники форума провели наблюдения Марса, Сатурна, Урана, а также объектов далекого космоса - галактики Андромеды, Треугольника, планетарных туманностей "Гантель" и "Кольцо", туманности Ориона и "Вуаль" в Лебеде. Также в период проведения "СибАстро-2017" сложились благоприятные условия для наблюдения таких ярких звездных скоплений, как скопление Плеяды, двойное скопление Аш и Хи Персея и скопление "Ясли", известное разноцветными звездными треугольниками.

Новосибирский приборостроительный завод производит телескопы на протяжении более 45 лет. В 1975 году одним из разработчиков предприятия Юрием Клевцовым была создана принципиально новая сложная оптическая система высокой разрешающей способности. Спустя 20 лет схема положила начало производственной линейке телескопов системы Клевцова ТАЛ-150К, ТАЛ-200К и ТАЛ-250К, ставшей знаковой в среде любителей астрофотографии.

В 2017 году Сибирский астрономический форум "СибАстро" организован НПЗ, мэрией Новосибирска и Сибирским государственным университетом геосистем при поддержке научных и образовательных организаций, деятельность которых связана с любительской и профессиональной астрономией.