Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017

12 октября в Москве в рамках форума GoTech прошел финал крупнейшего в России конкурса ИТ-стартапов. Награды получили 22 компании в 15 номинациях.

Всего в конкурсе приняли участие 725 проектов из 40 стран. Форум посетили более 1000 предпринимателей, инвесторов, представителей компаний и медиа.

Главный приз в номинации GoGlobal получил Санкт-Петербургско-Нью-Йоркский проект Droice Labs - медицинская платформа на основе искусственного интеллекта, помогающая врачам справляться со сложными решениями индивидуально для каждого пациента. Жюри, в которое вошли представители Runa Capital, Almaz Capital, 500 Startups, Speedinvest, Maxfield Capital и Google, отметили Droice Labs как наиболее подготовленный и перспективный проект для глобального рынка. Теперь резидент Петербургского Бизнес-инкубатора "Ингрия" сможет принять участие в крупнейших международных стартап-форумах и акселерационной программе Starta Accelerator.

Победителями еще одной независимой номинации VC Pitch "Выбор инвесторов" стали проект SkyGuru - мобильное приложение, позволяющее преодолеть аэрофобию, которым пользуются уже более 10 000 человек, а также сервис предиктивной аналитики для ритейла Geomatrix, работающий в 65 странах мира.

В номинации Digital Experience победили интерактивные примерочные Mirow и решение по выпуску электронных дисконтных карт для бизнеса iDiscount. Они получат возможность запустить пилотные проекты с "Билайн" в формате совместного продукта.

Пилотный проект с победителем номинации Fintech готовит Райффайзенбанк. Проект "Психея" поможет банку профилировать базу клиентов по психотипам и выстроить эффективные коммуникации с каждой из групп.

Лучшим в номинации Google стал сервис для онлайн-обучения навыкам soft skills 4brain.

Сразу в двух номинациях победила компания DataFuel, позволяющая повысить эффективности продаж в удаленных каналах с помощью психологического профилирования клиентов и персонализации предложений. Компания получила денежный грант и совместный go-to market проект с Dell EMC и возможность запустить пилот с B&N Bank Digital.

В номинации ФРИИ награды получили 3 проекта: система сквозной бизнес-аналитики Roistat, Система HIVE для высокоточного спутникового позиционирования и Geomatrix.

Еще больше компаний отметило российско-финское жюри номинации Finlanding. Билеты на Slush и приглашение выводить свои продукты на европейских рынок с помощью партнеров из Хельсинки-центра получили система автоматизации работы персонала в Индустрии 4.0 odgAssist, платформа GetShop.TV, позволяющая зрителям взаимодействовать с эфирным телевидением, система бизнес-аналитики Roistat и гироскопические системы Gyrolab. Cервис оплаты покупок лайками/репостами из социальных сетей FunPay получил приглашение в акселератор города Котка Level-up.

На Web Summit в Лиссабоне отправится проект Дрон-сотрудник, получивший первый приз в номинации Next Generation Security от "Лаборатории Касперского". Проект позволяет управлять беспилотниками на основе платформы Ethereum.

На форуме TechCrunch Disrupt в Берлине GoTech будет представлять проект из Университета ИТМО со сложным названием "Универсальное промышленное устройство для захвата, надежного удержания и ориентирования объектов различной формы". Этот проект получил приз в питч-сессии Robotics & AI от компании TRA Robotics.

Лучшими проектами в области Digital Health стали Перчатка Брайля - устройство для коммуникации слепоглухих людей, заменяющее им слух и голос; VideoOculograph - решение для бесконтактной диагностики и коррекции зрительных патологий и Rejoint - тренажер для восстановления подвижности пальцев руки после инсультов и травм. Победители получат приглашение на инвестиционные комитеты фондов "ТилТех Капитал" и Medme.

Победителем питч-сессии FunTech от FunCubator для проектов на стыке развлечения и технологий стал Fantomas - сервис позволяющий заменить в видео лицо артиста на собственное изображение.

Специальный приз от "Газпром нефти" и 150 тысяч рублей получила система WareVision для автоматизированной инвентаризации складских помещений с помощью робототехнической схемы на основе мобильного робота и беспилотника.

Специальный приз от Агентства экономического развития Северного Рейна-Вестфалии получил медицинский идентификатор QRepublik, предоставляющий медицинскую и контактную информацию о человеке в экстренных ситуациях и автоматически уведомляющий родственников о местоположении.

На форуме GoTech целый день работали 4 сцены для дискуссий, питчей и нетворкинга. Выступили Давид Ян (ABBYY), Джейн Гилсон (Google), Михаэль Брайденбрюкер (Speedinvest), Сергей Белоусов (Acronis), Марвин Ляо (500 Startups), Николай Сторонский (Revolut), Дмитрий Чихачев (Runa Capital), Дмитрий Аксенов (DigitalGenius), Александр Туркот (Maxfield Capital) и многие другие. На площадке VC Corner состоялись более 600 встреч проектов с представителями 56 фондов и корпораций.

Контактная информация: Вероника Кривда, команда GoTech

+ 7 (926) 477 16 03 | v.krivda@gotech.vc | www.gotech.vc

GoTech - фонд, который занимается поиском и развитием технологий. В структуру GoTech входят крупнейший в России и Восточной Европе конкурс технологических компаний, одноименный форум, платформа для приема и проведения экспертизы стартапов AdvisoryBoard и совместные с партнерами акселерационные программы. В конкурсе GoTech (до 2015 г. - Web Ready) приняли участие более 6500 проектов из 60 стран.