Одиннадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России прошла в Москве

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МОСКВА, 16 октября 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 13 октября 2017 года в Доме экономиста состоялась одиннадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: "Бюджетная, кредитная и налоговая политика как инструмент создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах РФ" (к обсуждению проекта федерального бюджета на 2018 год).
Тематика экспертной сессии координационного клуба связана с тем, что 22 сентября при содействии Вольного экономического общества России стартовал цикл конференций на тему: "Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России", конференции проводятся Общероссийским народным фронтом и Институтом уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей во всех субъектах РФ с участием представителей ВЭО России.
Модератор экспертной сессии: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент ВЭО России, д.э.н., профессор.
С основным докладом выступил Михаил Владимирович Ершов, член правления ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", профессор Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н.
В дискуссии приняли участие:
По итогам сессии будет сформировано экспертное заключение.