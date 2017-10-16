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Одиннадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России прошла в Москве

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16 октября, 10:59 UTC+3

На встрече обсуждалась бюджетная, кредитная и налоговая политика как инструмент создания высокопроизводительных рабочих мест в российских регионах

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МОСКВА, 16 октября 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 13 октября 2017 года в Доме экономиста состоялась одиннадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: "Бюджетная, кредитная и налоговая политика как инструмент создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах РФ" (к обсуждению проекта федерального бюджета на 2018 год).

Тематика экспертной сессии координационного клуба связана с тем, что 22 сентября при содействии Вольного экономического общества России стартовал цикл конференций на тему: "Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России", конференции проводятся Общероссийским народным фронтом и Институтом уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей во всех субъектах РФ с участием представителей ВЭО России.

Модератор экспертной сессии: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент ВЭО России, д.э.н., профессор.

С основным докладом выступил Михаил Владимирович Ершов, член правления ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", профессор Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н.

В дискуссии приняли участие:

  • Аксаков Анатолий Геннадьевич, член правления ВЭО России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России;
  • Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, советник президента Российской Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор;
  • Лыкова Людмила Никитична, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, д.э.н., профессор;
  • Чугуевская Елена Станиславовна, директор департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации, действительный государственный советник РФ 2 класса, профессор Международной академии архитектуры в Москве.
  • Широв Александр Александрович, заместитель директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н.
  • Егоров Павел Викторович, заместитель начальника управления кластерного анализа и пространственного развития департамента макроэкономической политики и кластерного анализа Внешэкономбанка.

По итогам сессии будет сформировано экспертное заключение.

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