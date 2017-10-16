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Конференция Skolkovo.AI пройдет в рамках форума "Открытые инновации"

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16 октября, 11:14 UTC+3

Ведущие российские и зарубежные эксперты обсудят возможности применения технологий искусственного интеллекта

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МОСКВА, 16 октября /Открытые инновации/. 17 октября в пространстве Basic Hall Технопарка "Сколково" состоится ежегодная конференция Skolkovo.AI, посвященная развитию технологий искусственного интеллекта.

Мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая должна привести к полной автоматизации производственных процессов и стать началом новой эры искусственного интеллекта. Происходящие изменения - не только появление новых технологий, но и трансформация основ цивилизации, образа жизни и мышления людей. Однако со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта появляется все больше вопросов к интеллекту естественному. "Если мы сейчас же не начнем координированно и системно развивать эту новую отрасль, то рискуем окончательно остаться на обочине цивилизации и прогресса", считает основатель Skolkovo Robotics Альберт Ефимов. Эксперты отрасли и участники конференции смогут не только узнать актуальные вопросы но и получить практические ответы в ходе конференции Skolkovo.AI.

Кроме того, достижения в нейронауках делают возможным первый трансконтинентальный контакт между пациентами, лишенными речи и движений, на основе нейроинтерфейсов. В рамках круглого стола "Нейроинтерфейсные технологии без границ. Коммуникация и социализация людей с тяжелыми нарушениями речи и движений" эксперты обсудят Национальную технологическую инициативу и формирование рынка будущего НейроНет; перспективы контакта с мозгом человека на основе нейроинтерфейсов  для замещения утраченных возможностей естественной коммуникации; современные возможности инвазивных и неинвазивных технологии интерфейс мозг-компьютер и другие аспекты. В дискуссии примут участие:

  •  Владимир Зельман - зарубежный член АН РФ, почетный профессор, руководитель отдела нейрофизиологии и анестезиологии Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, модератор сессии,
  •  Чарлз Лю, известный американский нейрохирург, профессор, руководитель Центра нейрореабилитации в Лос-Анжелесе,
  •  Людмила Огородова, соруководитель рабочей группы НейроНет НТИ, заместитель министра образования и науки Российской Федерации,
  •  Галина Иванова, главный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской реабилитации, генеральный секретарь Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, д.м.н., профессор,
  •  Любомир Афтанас, вице-президент РАМН, заведующий отделом экспериментальной и клинической нейронауки, д.м.н, профессор, академик РАМН,
  •  Андрей Иващенко, соруководитель рабочей группы НейроНет НТИ, председатель совета директоров Центра высоких технологий "ХимРар", член наблюдательного совета МФТИ, д.т.н., профессор,
  •  Наталия Галкина, предприниматель, основатель и генеральный директор компании АО "Нейротренд", член рабочей группы НейроНет НТИ, член NMSBA (Neuromarketing Science & Business Association).

Таже на конференции Skolkovo.AI состоятся панельные дискуссии:

  •  "Цивилизация (не) в опасности в эпоху искусственного интеллекте";
  •  "За пределами хайпа. Нужен ли реальной экономике искусственный интеллект";
  •  "Кто стучится в дверь моя? Искусственный интеллект в реальном разговоре";
  •  "НейроНет НТИ. Будущее искусственного интеллекта";
  •  "Лидерство и наука: Глубокая наука в глубоких технологиях?";
  •  "ИИИ: искусственный интеллект и инвестиции".

Кроме того, участникам конференции будут представлены доклады:

  •  "Текущие тренды исследований в области искусственного интеллекта", Александр Кулешов, ректор, Сколтех;
  •  "Технологии машинного обучения", Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России;
  •  "Современные подходы к распознаванию объектов и построение 3D модели из разнородных данных", Евгений Бурнаев, профессор, Сколтех;
  •  "Лицом к лицу лица не увидать: поиск смысла в каждом пикселе", Виктор Лемпицкий, профессор, Сколтех;
  •  "Олимпиада для нейрона: Как объяснить математику нейронных сетей?", Иван Оселедец, профессор, Сколтех;
  •  "Регулирование ИИ, или самый серьезный вызов в истории права", Андрей Незнамов, старший юрист, DENTONTS.

Подробная информация о программе конференции и спикерах доступна по ссылке.

Регистрация для участия в форуме здесь.

Справочная информация

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (сейчас их более 1700) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников превысила 130 млрд рублей. Они создали 22,1 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн кв. метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru

Контакты для СМИ:

Александра Барщевская

Фонд "Сколково"

Пресс-секретарь

Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657

E-mail: ab@sk.ru

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