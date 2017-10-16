Конференция Skolkovo.AI пройдет в рамках форума "Открытые инновации"

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МОСКВА, 16 октября /Открытые инновации/. 17 октября в пространстве Basic Hall Технопарка "Сколково" состоится ежегодная конференция Skolkovo.AI, посвященная развитию технологий искусственного интеллекта.
Мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая должна привести к полной автоматизации производственных процессов и стать началом новой эры искусственного интеллекта. Происходящие изменения - не только появление новых технологий, но и трансформация основ цивилизации, образа жизни и мышления людей. Однако со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта появляется все больше вопросов к интеллекту естественному. "Если мы сейчас же не начнем координированно и системно развивать эту новую отрасль, то рискуем окончательно остаться на обочине цивилизации и прогресса", считает основатель Skolkovo Robotics Альберт Ефимов. Эксперты отрасли и участники конференции смогут не только узнать актуальные вопросы но и получить практические ответы в ходе конференции Skolkovo.AI.
Кроме того, достижения в нейронауках делают возможным первый трансконтинентальный контакт между пациентами, лишенными речи и движений, на основе нейроинтерфейсов. В рамках круглого стола "Нейроинтерфейсные технологии без границ. Коммуникация и социализация людей с тяжелыми нарушениями речи и движений" эксперты обсудят Национальную технологическую инициативу и формирование рынка будущего НейроНет; перспективы контакта с мозгом человека на основе нейроинтерфейсов для замещения утраченных возможностей естественной коммуникации; современные возможности инвазивных и неинвазивных технологии интерфейс мозг-компьютер и другие аспекты. В дискуссии примут участие:
Таже на конференции Skolkovo.AI состоятся панельные дискуссии:
Кроме того, участникам конференции будут представлены доклады:
Подробная информация о программе конференции и спикерах доступна по ссылке.
Регистрация для участия в форуме здесь.
Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (сейчас их более 1700) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников превысила 130 млрд рублей. Они создали 22,1 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн кв. метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru
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