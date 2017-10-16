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В Вене пройдет бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520:Центральная Европа"

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16 октября, 11:44 UTC+3
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МОСКВА, 16 октября 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. 20-22 февраля 2018 года в Вене состоится международный железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520: Центральная Европа". Впервые мероприятие под брендом "1520" пройдет на территории Евросоюза. Организатор - компания "Бизнес Диалог", ключевые партнеры - ÖBB Holding AG и ОАО "Российские железные дороги".

На форуме выступят руководители национальных железнодорожных компаний государств "широкой" и "узкой" колеи, транспортного блока Европейской комиссии, международных профильных организаций. Активное участие в мероприятии также примут представители транспортно-логистических, машиностроительных и строительных компаний стран Евросоюза и СНГ.

Одной из ключевых тем станут возможности повышения скорости и качества железнодорожного транзитного сообщения на маршруте Восток-Запад. В рамках деловой программы будет рассмотрена проблематика международной логистики, финансирования и строительства железнодорожной инфраструктуры, улучшения технологической интероперабельности 1520 и 1435. Европейские и азиатские грузоотправители будут проинформированы об усилиях железнодорожного бизнеса в части расширения географии и расписания регулярных контейнерных поездов в направлении Китай-ЕС-Китай, осуществления ускоренного таможенного оформления транзитных грузов, формирования конкурентоспособных тарифов, внедрения передовых логистических решений.

"Стратегическое партнерство 1520" - международный бизнес-форум, который призван скоординировать усилия игроков транспортного рынка Евразии по формированию целостной инфраструктуры международных транспортных коридоров, созданию максимально комфортной среды для перемещения пассажиров и грузов.

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.forum1520.ru

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