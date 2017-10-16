Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноров. Об этом он заявил по итогам встречи с депутатами Госдумы в рамках празднования дней Иркутской области, которые проходят в Москве.

"Те субъекты федерации, которые показывают хорошие финансовые результаты, должны быть мотивированы, иметь гарантию, что какая-то часть средств останется в регионе. Мы договорились создать рабочую группу, которая будет готовить законопроект, чтобы такую систему мотивации установить в Российской Федерации. Я думаю, что в этом заинтересованы в принципе все регионы", - сказал Сергей Левченко.

По словам губернатора, в текущем году Иркутская область перечислила в федеральный бюджет налогов на 38 млрд рублей больше, чем в 2016-м, при этом поступления в регион увеличились только на 2 млрд рублей.

Сергей Левченко также предложил депутатам создать законопроект, касающийся административных штрафов для руководителей предприятий, допустивших задолженность перед сотрудниками.

"Если мы штрафуем руководителей, то на этом бюджет не должен зарабатывать, штрафы должны идти людям. Для этого нужно изменить несколько законов, и я предложил, чтобы мы вместе с депутатами поработали над этой проблемой. Все депутаты, не зависимо от партийной и фракционной принадлежности, согласились", - отметил глава региона.

В рамках дней Приангарья, приуроченных к празднованию 80-летия основания региона, правительства Иркутской области и Москвы заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. "Для нас чрезвычайно важно, что подписание договорного документа состоялось в год, когда и Иркутская область, и Москва отмечают юбилей своего основания. Полагаем целесообразным в ближайшее время разработать план мероприятий по реализации соглашения с целью наполнения его реальным содержанием", - сказал Сергей Левченко.

С 9 по 16 октября в Москве в честь юбилея Иркутской области прошли культурные мероприятия, включая концерт пианиста Дениса Мацуева и выставка работ художника Даши Намдакова. В столице также выступили Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной, а сегодня спектакль по пьесе драматурга Валентина Распутина покажет Иркутский академический драматический театр Охлопкова.