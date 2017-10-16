Капитан команды УГМК "Моторспорт" Илья Кашин назван "Человеком года"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Капитан команды УГМК "Моторспорт" Илья Кашин признан "Человеком года в автоспорте" в номинации лучшего руководителя гоночной команды сезона 2017 года. Об этом сообщают в пресс-службе УГМК по итогам церемонии награждения второй национальной премии "Человек года в автоспорте", которая состоялась в выходные в рамках Russian Autosport Show на подмосковной трассе Moscow Raceway.
"Награду Илье Кашину вручил координатор российской серии кольцевых гонок Михаил Коновалов с формулировкой "За широту интересов в автоспорте и правильный подход к организации команды", - сказано в сообщении.
Уникальные награды в виде "сердца-мотора", были придуманы художником Тимуром Талыбовым, и созданы специально для награждения призёров и победителей.
Из недавних побед пилотов УГМК Моторспорт - два первых, одно второе и одно третье место в октябре на подмосковной трассе Moscow Raceway в рамках престижного Moscow Classic Grand Prix-2017 - международного открытого любительского лично-командного чемпионата по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях. В сентябре пилоты команды удачно выступили в финале главного российского кольцевого чемпионата СМП РСКГ в Казани на автодроме KazanRing (Canyon).