Стартовало голосование пользователей в проекте "Вдали от столиц" от Google

МОСКВА, 16 октября 2017 г. Сегодня в рамках третьего этапа проекта Google "Вдали от столиц", созданного при поддержке Агентства стратегических инициатив, стартует голосование пользователей. Чтобы поддержать участников, нужно ввести запрос "вдали от столиц" в поисковой строке и сделать свой выбор. Голосование открыто до 30 октября.

Из более чем 2000 заявок со всех уголков России команда экспертов отобрала 600+ проектов, которые были размещены на официальном сайте проекта и Google Картах. Затем звездное жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий - всего 42 проекта. Истории оценивали музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, популярный техноблогер Валентин Петухов (aka Wylsacom), генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников, а также Вадим Такменев, автор и ведущий программы "Центральное телевидение" (НТВ).

"Каждый из участников проекта Google "Вдали от столиц" в какой-то момент совершил очень хороший поступок - начал дело, которое изменило его жизнь и жизнь окружающих людей. Мне было интересно увидеть проекты со всех уголков России и оценить идеи, которые сейчас реализуются в сферах современных технологий, туризма, образования и многих других. Теперь вы тоже можете отдать свой голос за понравившиеся проекты. Выбор будет трудным", - прокомментировал руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников.

На победу претендуют участники почти из 40 населенных пунктов. До финала добрались сразу по три заявки из Ростова-на-Дону и Красноярска, проекты из Челябинска, Читы, Воронежа, Белой Холуницы, Саяногорска, Тюмени, Комсомольска-на-Амуре, а также других городов, поселков и деревень. Узнать подробнее о финалистах можно непосредственно в Google Поиске. Среди них есть те, кто возрождает деревянное зодчество и организовывает фестивали поэзии, работает с учениками сельских школ и обучает детей естественным наукам, делает села и города привлекательными для туристов, занимается благотворительностью и помогает пожилым людям, использует технологии для улучшения инфраструктуры отдельных домов и целого города, производит обувь и варит сыр, проводит бесплатные хоккейные тренировки и дает шанс начать новую жизнь.

"Эксперты и известные люди отобрали самые интересные истории, но кто победит, решать, конечно же, пользователям! Заходите в Google Поиск, набирайте "вдали от столиц" и определяйте семь лучших проектов. Очень радует, что наша идея вызвала такой широкий отклик у жителей России. Поэтому мы решили оставить возможность уже вне конкурса загрузить информацию о своем деле на сайт проекта до начала ноября", - отметил Дмитрий Кузнецов, глава Google Россия.

Проект поддержали актриса Марина Александрова, фигуристка Ирина Слуцкая, стилист и телеведущий Александр Рогов, Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.

Победители "Вдали от столиц" будут объявлены 2 ноября на мероприятии в Москве. Их истории станут известны всей стране. Самыми активными городами-участниками проекта стали: Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Челябинск, а самыми популярными категориями - "Культура" (150 опубликованных проектов), "Обучение и развитие" (145), "Производство и ремесла" (97) и "Российский туризм" (81). Интересно, что почти половиной проектов (301), оказавшихся на картах Google, руководят женщины.

Информационные партнеры проекта: телекомпания "НТВ", информационное агентство России "ТАСС", сайт KP.RU и радио "Комсомольская правда", журнал "Русский репортер".

Более подробную информацию о проекте вы можете узнать на официальном сайте, а также в наших группах в социальных сетях (Google+ и VK).

Alphabet Inc

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet.

Агентство стратегических инициатив

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (www.asi.ru) создана распоряжением правительства России от 11 августа 2011 года. Агентство оказывает поддержку коммерческим, социальным и образовательным проектам в части преодоления административных и нормативно-правовых барьеров, проведения всесторонней экспертизы и привлечения финансирования (через финансовые институты и институты развития). Отдельное направление - системные проекты по улучшению инвестиционного климата, кадровому

обеспечению промышленного роста, дополнительному образованию детей, поддержке волонтерства и обеспечению нового качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно поручению председателя наблюдательного совета АСИ, президента РФ В.В. Путина агентство также участвует в реализации Национальной технологической инициативы.