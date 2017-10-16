Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЭХК выиграл этап федерального конкурса социальной эффективности

Новости партнеров
16 октября, 14:13 UTC+3

В 2016 году уральское предприятие Росатома вложило в охрану труда 120 млн руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК"; предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) занял первое место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" в рамках Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"-2017. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия. 

По словам начальника отдела охраны труда АО "УЭХК" Евгения Мартюшева, в 2016 году предприятие затратило на охрану труда порядка 120 млн рублей, продемонстрировав нулевой фактический коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности работников и отсутствие профзаболеваний за более чем десятилетний период у сотрудников предприятия.

Кроме того, по итогам регионального этапа конкурса АО "УЭХК" стало вторым в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", а также удостоился бронзы в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.

Победа в региональном этапе обеспечила АО "УЭХК" выход на федеральный уровень конкурса. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений определит победителей и призеров в январе 2018 года.

УЭХК - предприятие разделительно-сублиматного комплекса топливной компании Росатома "ТВЭЛ", мировой лидер разделительного производства изотопов урана. Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама