УЭХК выиграл этап федерального конкурса социальной эффективности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК"; предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) занял первое место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" в рамках Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"-2017. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

По словам начальника отдела охраны труда АО "УЭХК" Евгения Мартюшева, в 2016 году предприятие затратило на охрану труда порядка 120 млн рублей, продемонстрировав нулевой фактический коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности работников и отсутствие профзаболеваний за более чем десятилетний период у сотрудников предприятия.

Кроме того, по итогам регионального этапа конкурса АО "УЭХК" стало вторым в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", а также удостоился бронзы в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.

Победа в региональном этапе обеспечила АО "УЭХК" выход на федеральный уровень конкурса. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений определит победителей и призеров в январе 2018 года.

УЭХК - предприятие разделительно-сублиматного комплекса топливной компании Росатома "ТВЭЛ", мировой лидер разделительного производства изотопов урана. Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.