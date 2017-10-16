Форум "Открытые инновации" стартовал в Москве

МОСКВА, 16 октября. Форум "Открытые инновации" - главное событие года в сфере технологического предпринимательства - проводится в Москве под эгидой правительства РФ уже шестой раз. "Открытые инновации - 2017" - это более 18 тысяч участников, 785 спикеров, 180 сессий.

Форум стартовал пленарным заседанием "Компания в цифровую эпоху. Корпорация или коллаборация?"

Форум "Открытые инновации" открыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович: "Открытые инновации" - реальная возможность для всех участников форума найти необходимые контакты и инвестиции. Правительство готово поддерживать инновации, обеспечивать устойчивый рост и стать партнером для общества и бизнеса".

Во вступительном слове на первой пленарной сессии форума президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг подчеркнул: "В последние годы форум "Открытые инновации" очень уверенно заявил о себе. С 2016 года количество участников форума выросло с 12 до 18 тысяч участников. Россия была и остается очень интересной площадкой для принятия мировых решений. Наша страна имеет огромный потенциал, богатые возможности и может быть реально конкурентным игроком в глобальном экономическом пространстве. Кроме того, форум "Открытые инновации" дает возможность представителям малого и среднего бизнеса найти новые контакты и выйти на новый уровень".

В рамках форума состоялась панельная дискуссия "Трансформируйся или умри. Новая жизнь старых отраслей", модератором которой выступил старший советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен. Участники дискуссии сошлись во мнении, что только технологии могут фундаментально изменить бизнес: особенно это важно для крупных компаний, которым необходимо модернизировать бизнес-процессы, чтобы остаться на плаву. При этом технологии не должны становиться во главу угла, они лишь способ достижения целей. Необходимо строить стратегию бизнеса на фундаментальных вещах, которые не меняются. Только те, кто видит свою цель, готов меняться, преодолеть свои страхи и пройти все кризисы, сохранит свой бизнес.

В этом году форум посвящен теме "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". Тематика форума охватывает бизнес, государство и общество и распределена по трем дням:

1-й день (16.10.2017) - CorpTech. ДНК корпорации будущего;

2-й день (17.10.2017) - StateTech. Манифест цифрового государства;

3-й день (18.10.2017) - HumanTech. Tech for human & human for Tech.

Первый день форума (CorpTech) полностью посвящен цифровой трансформации бизнеса и развитию корпораций будущего.

Еще несколько десятилетий назад такие продукты технологического прогресса, как, например, роботы и искусственный интеллект, можно было увидеть только в фантастических фильмах о далеком будущем. Но уже сегодня новые технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни - средства связи и массовых коммуникаций, торговля, медицина, финансы и многие другие отрасли стремительно меняются благодаря внедрению новейших технологий.

Представители ведущих международных корпораций продемонстрируют самые яркие примеры цифровой трансформации, обсудят направления будущего развития технологий и их влияние на бизнес-среду.

Сессии дня, которые нельзя пропустить

"Война за медицину. Технологические платформы в борьбе за мировую поликлинику". Среди участников - топ-спикеры: вице-президент IBM Watson Health Шива Кумар, евангелист цифровой медицины Джон Носта.

"Прикладные квантовые технологии. Как меняется мир?". Среди экспертов - хедлайнер форума Митио Каку, профессор Городского университета Нью-Йорка, физик-теоретик, футуролог.

MBA - Express. Лекции прочитают Ян Ксу, Кс Чан (HKUST), Евгений Каганер (IESE), Джонас Нидман (Copenhagen Business school).

Известный российский режиссер, основатель кинокомпании BAZELEVS Тимур Бекмамбетов презентует новое реалити-шоу по поддержке стартапов DREAM APP. Презентация стартапов будет представлена в виде коротких стильно снятых видеопитчей. "Приглашенными инвесторами" программы станут сам Тимур Бекмамбетов, актер Эммануил Виторган, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, дизайнер Денис Симачев и другие медийные персоны.

Под жестким лозунгом "Трансформируйся или умри" технологические евангелисты и футурологи поделятся прогнозами, какие мировые гиганты будут свергнуты со своих пьедесталов, если в кратчайшие сроки не перестроят полностью бизнес-процессы в пользу цифровой трансформации и новых требований рынка. Специалисты HR обсудят, какие компетенции сотрудников будут наиболее востребованы, в каких кадрах сейчас остро нуждаются технологические компании, как повысить квалификацию уже имеющихся сотрудников, расскажут про эффективные способы мотивации и развития компетенций. Профессора крупнейших мировых бизнес-школ расскажут о подготовке топ-менеджеров корпораций будущего, а эксперты в области управления покажут примеры, как цифровая трансформация меняет структуру компании, ее корпоративную культуру, а иногда даже ее миссию.

Эксперты обсудят, как трансформируется индустрия развлечений, как киберспорт завоевал сотни миллионов поклонников по всему миру.

iMarket - пространство российских технологических решений - представит 105 лучших проектов конкурса инновационных технологий. Автономные дроны для доставки посылок грузоподъемностью 1 кг и с дальностью полета 5 км, медицинский экзоскелет для вертикализации и ходьбы пациентов с последствиями инсульта или травмы, первый в мире компьютер для незрячих ElBraille и многие другие российские разработки, меняющие мир.

Если вы хотите стать частью цифрового будущего, получить новые решения для вашего бизнеса и больше узнать об инновационных технологиях в корпоративном управлении, приходите на "Открытые инновации - 2017"!

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Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/.

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Александра Барщевская,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

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