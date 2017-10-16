Прием работ на конкурс "СМИротворец-2017" завершен

МОСКВА, 16 октября 2017 г. /Пресс-служба конкурса "СМИротворец"/. Оргкомитет IX Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2017" сообщает об окончании приема работ на конкурс.

До 10 октября свои работы на конкурс могли направить СМИ Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Около трети всех работ поступило в последние два дня до окончания приема. Оргкомитет продолжает подсчет работ, точное количество будет сообщено дополнительно. По предварительным подсчетам, в этом году на конкурс поступили материалы от более чем 800 СМИ.

Напомним, что в середине сентября в Элисте состоялся региональный этап по Южному федеральному округу. Победителями "СМИротворец-Юг" стали 13 авторов из Ростова-на -Дону, Краснодарского края, Калмыкии, Волгограда, Крыма, Астрахани и Майкопа.

В начале октября лучших "СМИротворец" Урала принимали в ХМАО-Югре. Награды были вручены журналистам 16 СМИ Екатеринбурга, Тюмени, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Новости о региональных этапах и их результатах, о работе конкурса публикуются на сайте Гильдии межэтнической журналистики, которая организует конкурс - совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.

26-29 октября состоится еще один окружной этап - "СМИротворец-Сибирь". Самых талантливых авторов Сибирского федерального округа, работающих в межэтнической тематике, наградят в Красноярске. Экспертным советом конкурса рассмотрено 876 работ от 204 СМИ СФО. В список лучших работ вошли публикации 43 СМИ, имена победителей по традиции держатся в тайне до церемонии награждения.

Ожидается, что журналисты получат возможность узнать о региональной национальной политике, посетить музеи - краеведческий и музей-усадьбу В.И.Сурикова, увидеть культовые объекты разных конфессий - от старинной православной часовни до буддийской ступы, посетить Детский еврейский образовательный центр. В предварительной программе также участие сибирских журналистов в мероприятиях Дня народов Кавказа в Красноярском крае и Международного конкурса красоты и талантов "Азия-Сибирь-2017". Деловая программа пройдет в Сибирском федеральном университете, где состоится семинар-практикум, посвященный актуальным проблемам современной журналистики и особенностям освещения межэтнических отношений в СМИ.

О конкурсе

Конкурс на лучшее освещение межнациональных и межконфессиональных отношений проводится 2008 года. Организаторы творческого состязания - Федеральное Агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. "СМИротворец" включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Информационными партнерами конкурса в 2017 году стали: Союз журналистов России, информационное агентство ТАСС, "Российская газета", журнал "Русский репортер", мониторинг-партнером выступает "Медиалогия", информационно-аналитическая система для мониторинга и эффективного анализа российских СМИ.

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