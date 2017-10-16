Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фельдшерско-акушерские пункты Приморья оснастят аппаратами теле-ЭКГ до конца 2017 года

Новости партнеров
16 октября, 16:19 UTC+3

Весь персонал Уссурийского городского округа прошел обучение работе с новым телемедицинским оборудованием

Поделиться
Материал из 1 страницы

Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) Приморья планируется оснастить аппаратами теле-ЭКГ до конца 2017 года. Об этом сообщил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.

"В этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все бригады скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Павел Серебряков.

Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, сегодня теле-ЭКГ успешно применяется в 16 ФАПах Уссурийского района. Весь персонал Уссурийского городского округа прошел обучение работе с новым телемедицинским оборудованием.

"Наша больница одна из первых в крае, которая начала работать в этом направлении. Сделать ЭКГ непосредственно в любом селе стало возможным благодаря внедрению в эксплуатацию программно-аппаратного телемедицинского комплекса для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Стоимость комплекса составила почти 1,8 млн рублей", - сказал главный врач Уссурийской городской больницы Андрей Скирута.

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение Приморья реализуется в рамках проекта "Развитие информационных технологий в здравоохранении на 2017-2021 годы". В ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама