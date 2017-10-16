Фельдшерско-акушерские пункты Приморья оснастят аппаратами теле-ЭКГ до конца 2017 года

Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) Приморья планируется оснастить аппаратами теле-ЭКГ до конца 2017 года. Об этом сообщил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.

"В этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все бригады скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Павел Серебряков.

Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, сегодня теле-ЭКГ успешно применяется в 16 ФАПах Уссурийского района. Весь персонал Уссурийского городского округа прошел обучение работе с новым телемедицинским оборудованием.

"Наша больница одна из первых в крае, которая начала работать в этом направлении. Сделать ЭКГ непосредственно в любом селе стало возможным благодаря внедрению в эксплуатацию программно-аппаратного телемедицинского комплекса для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Стоимость комплекса составила почти 1,8 млн рублей", - сказал главный врач Уссурийской городской больницы Андрей Скирута.

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение Приморья реализуется в рамках проекта "Развитие информационных технологий в здравоохранении на 2017-2021 годы". В ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.