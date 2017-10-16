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Более 300 событийных мероприятий пройдет в Приморье в 2018 году

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16 октября, 16:29 UTC+3

По итогам первого полугодия 2017 года в Приморский край въехали около 280 тыс. гостей из-за рубежа

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Константин Шестаков

Константин Шестаков

© Юрий Смитюк/ТАСС

Более 300 мероприятий муниципального, краевого и международного уровней пройдет в Приморском крае в 2018 году. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, представивший событийный календарь.

"Он оформлен в виде красочного электронного буклета, в котором содержится информация о 39 наиболее значимых мероприятиях, запланированных к проведению с января по декабрь предстоящего года. Это сокращенная версия календаря, так называемый ТОП событий. Полная версия содержит более 300 мероприятий муниципального, краевого и международного уровней", - сказал Константин Шестаков.

Глава ведомства добавил, что при проведении крупных событийных мероприятий средний прирост туристского потока в регион составляет примерно 30%. По его словам, край уже закрепил за собой звание событийной столицы Дальнего Востока. Наиболее значимы для развития туристской отрасли спортивные, культурные и деловые (майс-туризм) проекты, которые и составляют основу событийного календаря.

По итогам первого полугодия 2017 года в Приморский край въехали около 280 тыс. гостей из-за рубежа. По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил более 20%.

В регионе реализуются государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы, социально значимые проекты и мероприятия в сфере туризма, международных отношений.

 

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