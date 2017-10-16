Врио главы Приморья: надо готовить необходимых региону специалистов в местных вузах

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Временный исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выступает за подготовку необходимых для работы в регионе специалистов в местных вузах и на предприятиях.

"У меня простой подход: надо готовить в институтах тех специалистов, которые необходимы для создаваемых предприятий", - сказал он, выступая на конференции "Создание высокопроизводительных рабочих мест - стратегия роста для России". По словам врио губернатора, регион в настоящее время ощущает острую нехватку корабелов, высоквалифицированных специалистов в химии, управлении энергетикой, операторов по портовым мощностям. "Много надо специалистов, но их надо обучать, но при этом они должны работать на местных предприятиях", - отметил Тарасенко. В качестве одного из вариантов решения проблемы он предложил каждому крупному предприятию открыть свою кафедру в вузах. "Я готов собрать руководителей институтов, которые у нас есть, и производственников, которые хотят получить эти кадры, и обсудить этот вопрос", - заявил врио главы Приморья.

В этой связи он напомнил, что в четырех созданных на территории края ТОР 52 резидента уже создают более 13 тысяч рабочих мест. Тарасенко назвал такой процесс "колоссальным трудом", однако заметил, что результаты этой работы станут ощутимы через четыре-пять лет. "Сейчас строится верфь в Большом Камне, она такая же как в Корее строит корабли, необходимые для перевозки углеводоровов. Помимо того, что мы теперь сами будем строить корабли, нам нужны люди, которые смогут водить эти суда", - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, проекты такого уровня должны быть обеспечены специалистами высоких квалификаций. В частности, Тарасенко акцентировал внимание на том, что важно приложить все усилия, чтобы обеспечить качественный рывок в экономическом развитии региона, в подготовке в крае своих достойных специалистов, которые займут вновь созданные рабочие места.

С врио губернатора согласился вице-президент союза "Приморская торгово-промышленная палата" Михаил Веселов, обративший внимание на необходимость консолидации усилий и ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций. "Дальнейшее развитие механизма участия работодателей в решении задачи обеспечения квалифицированными кадрами целесообразно через создание структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на предприятиях", - сказал он.

Создание и модернизация в стране 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году - один из майских указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года. В правительстве Приморского края уверяют, что работают в этом направлении. При этом, здесь подчеркивают, что предпринимателям региона обеспечивается поддержка из местного бюджета по программе "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, выступая на конференции, заметила, что в увеличении высокопроизводительных рабочих мест заинтересованы все. "Это и предприниматели, потому что это конкуренция, и власть, потому что это налоги, поступления в бюджет и закрепление населения, и, конечно же, граждане - это рабочие места и достойная заработная плата", - заметила бизнес-омбудсмен. Согласно данным аппарата уполномоченного, по числу высокопроизводительных рабочих местр лидируют такие сектора экономики как торговля, транспорт и связь.